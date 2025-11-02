  • 24° C
Ciudad Obregón

Familias llevan presentes a quienes ya fallecieron, así como ofrendas y música en vivo

Nov. 02, 2025
Cajemenses hacen compañía a sus fieles difuntos en panteones

Familias cajemenses han acudido este día a los distintos cementerios del municipio, tanto en la zona rural como en la urbana, para llevar presentes a sus seres difuntos durante el Día de Muertos 2025, y brindarles acompañamiento; algunas personas les han puesto flores, veladoras y ofrendas en sus tumbas, mientras que otros les han llevado música en vivo también.

Protección Civil, en coordinación con Seguridad Pública Municipal, implementó un operativo durante los días 1 y 2 de noviembre para resguardar la protección de las personas que acudan a los distintos cementerios para velar a sus difuntos.

La coordinación de Protección Civil, en conjunto con el Departamento de Tránsito Municipal, estiman una movilidad de más de 30 mil unidades vehiculares hacia los cementerios.

MALEZA CRECIDA EN CÓCORIT

Algunos cajemenses que acudieron desde temprana hora al panteón de la comisaría de Cócorit, en la zona rural de Cajeme, denunciaron falta de limpieza, pues había maleza crecida en distintas partes del cementerio, por lo que las familias llevaron palas, picos y cubetas, para dar mantenimiento a las zonas aledañas a las lápidas de sus difuntos.

Por otro lado, quienes han visitado el Panteón del Carmen, dicen estar conformes con los trabajos de limpieza, así como con el servicio del agua. Sin embargo, vuelven a denunciar que hay tumbas que se encuentran abiertas, lo que representa un riesgo para quienes acuden a las instalaciones.

En los distintos cementerios se observa una considerable afluencia de personas y se cuenta con distintos puntos de vigilancia en zonas claves, para cuidar el tránsito de las familias.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

