Colocan veladoras en Palacio Municipal por Marisol

Esto como parte de una vigilia simultánea para exigir justicia por Marisol y pedir garantías para la movilización ciudadana, acto que se realiza en los municipios de Empalme, Guaymas, Hermosillo y San Luis Río Colorado.

Leticia Burgos Ochoa, coordinadora de la Red Feminista Sonorense, recalcó que por cada día que pase de impunidad se aprenderá otra veladora, actividad que se suma a la campaña de "16 Días de Activismo".

"Este es un hecho que debe hacerse justicia plenamente, que este acto no se repita, que haya una reparación del daño social, porque esto intimida, el que nos maten un día tan emblemático, intimida, si taremos miedo, más se genera y no queremos pensar que detrás de ese hecho esté significando para los agresores que las calles no son nuestras, las calles son nuestras y las vamos a seguir usando para manifestarnos".

Ese día, el 25 de Naranja, dijo, la movilización fue para pedir una vida libre de violencia, libertaria y de paz, eso se seguirá buscando.

Las representantes de la Red Feminista Sonorense externaron la invitación a la ciudadanía para sumarse a la vigilia con veladoras encendidas, espacio que fue solicitado a las autoridades municipales para que sea respetado.