Club de Leones invita a reciclar

El Club de Leones de Ciudad Obregón realiza un llamado a la sociedad civil para intensificar los trabajos de cuidado al medio ambiente, principalmente contribuyendo al reciclaje de materiales como plástico y cartón; el presidente de la asociación, Abraham Montijo, destacó que esta es una de las principales líneas de acciones de esta agrupación.

A decir del presidente de la agrupación, el reciclado no es solo una tarea de gestión de residuos, sino una herramienta clave para combatir el deterioro del medio ambiente. Con ello se busca generar un impacto positivo y sostenible en el entorno.

Club de Leones tiene una filosofía que es “Nosotros Servimos”, en favor del planeta. En este sentido, los integrantes han resaltado que pequeñas acciones individuales, al sumarse, logran grandes cambios colectivos.

Por ello es que la agrupación se comprometió a seguir trabajando en las campañas de reciclaje, con los objetivos de reducir la contaminación en calles y espacios públicos, conservar recursos naturales mediante la reutilización de materiales, y concientizar a las nuevas generaciones sobre la responsabilidad ambiental.

En Cajeme, hay distintas agrupaciones que han implementado acciones en los últimos años con el objetivo de sumar esfuerzos con las autoridades y la sociedad en general, para promover el cuidado del medio ambiente.

Entre otras actividades que realiza el Club de Leones de Ciudad Obregón a favor de la sociedad civil, destacan las jornadas de revisión de la vista, así como el apoyo con lentes a quienes así lo requieren.