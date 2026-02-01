Ciudad Obregón llega a Roblox: así puedes visitar los lugares más emblemáticos dentro del juego

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, ya se puede recorrer de manera virtual gracias a Roblox. Los usuarios del popular juego ahora pueden pasear por algunos de los lugares más icónicos de la ciudad, como el Palacio Municipal, la Plaza Álvaro Obregón, el Mercajeme, la cascada, la calle Miguel Alemán y la laguna del Nainari. Incluso algunos jugadores se han sorprendido con los precios de los baños públicos dentro del mapa virtual.

CÓMO ACCEDER AL MAPA

Para explorar Ciudad Obregón en Roblox, solo necesitas abrir el buscador dentro del juego y escribir "Ciudad Obregón". Asegúrate de seleccionar el mapa que dice "Carreteras de Sonora", que es el diseño oficial que permite recorrer todos los rincones virtuales de la ciudad.

¿UN CONCIERTO ESPECIAL DENTRO DEL JUEGO?

Entre los comentarios de la publicación oficial, un usuario destacó que habrá un evento especial: un concierto de La Brissa el próximo 7 de febrero dentro de Roblox. Este tipo de actividades busca acercar la cultura y el entretenimiento local a los jugadores, ofreciendo experiencias únicas dentro de la ciudad virtual.

VIVE LA CIUDAD DE FORMA INTERACTIVA

Gracias a esta iniciativa, tanto locales como personas de otras partes del mundo pueden conocer Ciudad Obregón de manera interactiva. Es una oportunidad para recorrer sus plazas, calles y espacios emblemáticos, todo desde la comodidad de tu computadora o dispositivo móvil, sin perder la esencia de la ciudad real.