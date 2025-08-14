Ciudad Obregón: IMSS inaugura un equipo de radioterapia y radiocirugía de última generación

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora sumó un equipo claves en la lucha contra el cáncer y enfermedades cerebrales. Se trata de un acelerador lineal de última generación instalado en el Hospital General Regional (HGR) No. 1, en Ciudad Obregón.

Este aparato ha sido diseñado a base de sistemas de software para el tratamiento de radioterapias y radiocirugías generando mayor precisión y seguridad para los pacientes en la atención del cáncer en todo su espectro.

¿PARA QUÉ SIRVE EL EQUIPO DE ULTIMA GENERACIÓN PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EN OBREGÓN?

Se trata de un equipo único en su tipo en la región, el cual ofrece tratamientos de radioterapia y radiocirugía brindando mayor precisión y seguridad a personas con cáncer. La instalación se llevó a cabo en julio y durante este mes ya quedó en funcionamiento.

Desde el IMSS se informó que este acelerador lineal está diseñado con sistemas de software especializados para tratar todo tipo de tumores. De esta manera, se podrá lograr una dosis alta de radiación al tumor para un adecuado tratamiento y mayor calidad en las sesiones de los pacientes.

El nuevo equipo aumenta la efectividad del tratamiento y asegura que los láseres apunten a la zona afectada evitando niveles de toxicidad y logrando óptimos resultados. El aparato también abre una cartera de posibilidades para el tratamiento de los pacientes pediátricos, dado que el 70% de los tumores en cualquiera de sus etapas necesita radiación, antes o después de cirugía, como tratamiento definitivo o paliativo.

Este artefacto, además incorpora imágenes que permiten identificar con claridad el tumor y el tejido sano, administrando dosis exactas, incluso en tumores milimétricos. Esto es todo un acierto para el Hospital General Regional No. 1 en Ciudad Obregón, ya que permitirá fortalecer la atención oncológica.

De esta manera, se pretende brindar una atención médica especializada y de calidad para los derechohabientes de la región.