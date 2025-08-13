BTED Obregón recibe a niños en su campamento de verano

Más de 50 niñas y niños, de entre 4 y 14 años, participan en el campamento de verano que se lleva a cabo en el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED), plantel Ciudad Obregón. Durante este espacio, los menores aprenden técnicas relacionadas con el beisbol, en una iniciativa que fomenta la vinculación comunitaria.

Del 11 al 22 de agosto, las instalaciones del BTED, ubicadas en el Estadio Tomás Oroz Gaytán, albergan esta actividad, cuyo objetivo es acercar a los estudiantes a la comunidad a través de experiencias prácticas, como parte de su formación en el último año de bachillerato.

Alfonso Noriega Olivas, encargado del área de Vinculación del plantel, explicó que en el campamento participan 13 estudiantes del BTED, quienes se han preparado durante dos años con orientación hacia la formación como entrenadores deportivos.

Estas actividades no solo representan un servicio social por parte de la institución, sino también una valiosa oportunidad para que los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos hasta ahora.

De los 53 menores inscritos, 18 provienen del albergue Itom Kari, del DIF Cajeme, con el cual el BTED Obregón mantiene un acuerdo de colaboración. Estos niños asisten diariamente acompañados por personal del albergue, quienes apoyan su participación y se encargan de su traslado.

APRENDEN FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL BEISBOL

El resto de los participantes se inscribieron tras una convocatoria abierta realizada por la escuela semanas atrás. Gracias a esta iniciativa, se logró reunir a una gran cantidad de niños y niñas interesados en aprender fundamentos básicos del beisbol como bateo, recepción de pelota y lanzamientos.

Además, el campamento incluye talleres artísticos y la introducción a otras disciplinas deportivas, como el karate.

Noriega Olivas destacó que este es el segundo año consecutivo que se organiza el campamento en las instalaciones del BTED. Los estudiantes que lo dirigen forman parte de la tercera generación del bachillerato, la cual egresará en 2026.

Subrayó que, durante los dos primeros años de su formación, los estudiantes trabajan en proyectos de impacto interno; es a partir del tercer año cuando estas iniciativas buscan trascender hacia la comunidad, promoviendo un impacto social directo.

El BTED Obregón comenzará su ciclo escolar el próximo 1 de septiembre, con ocho grupos de estudiantes, uno más que el año anterior, gracias a la alta demanda registrada, lo que permitió ampliar su capacidad de ingreso.