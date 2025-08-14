Cerrarán el Parque Infantil por reparaciones a partir de esta fecha

A partir del 18 de agosto el Parque Infantil Ostimuri cerrará sus puertas de manera temporal al público, pues iniciarán los trabajos con maquinaria para instalar nuevos juegos mecánicos, crear un área de camping, entre otras mejoras que se harán como parte del proyecto de modernización, que también contempla la mejora a futuro del Deportivo Álvaro Obregón y la Laguna de Náinari, con una inversión inicial de 80 millones de pesos.

El alcalde Javier Lamarque Cano destacó que se trata de una medida necesaria mientras se realizan las mejoras correspondientes.

HABRÁ NUEVOS JUEGOS

La directora general de DIF Cajeme, Claudia Santacruz, adelantó algunos detalles de los trabajos que se realizarán durante el cierre, entre las que destacó la llegada de nuevas atracciones mecánicas.

“Las principales mejoras y renovaciones del parque serán la instalación de juegos mecánicos nuevos, sí como el mantenimiento y la reparación de los existentes, también habrá un área de camping, y se creará la construcción de estacionamiento continuo a la Laguna Gym. También habrá una edificación de 2 módulos de baños nuevos y se renovarán los actuales”, explicó.

Además, se ampliará en 400 metros la vía del trenecito, se instalará sombra en áreas de comida y se rehabilitará el tobogán que cerró sus puertas en el año 2018, incluyendo la ampliación de su alberca en 13 metros de longitud.

“Se ejecutará la obra hidráulica para prevenir las inundaciones tan constantes que se veían en el Parque Infantil Ostimuri, todo esto es con el fin de brindar un espacio más seguro y cómodo para las familias de Cajeme y los visitantes”, dijo.

Se estima que el cierre del parque podría durar meses, pero se estará informando a la ciudadanía, agregó.

VOLVERÁN ANIMALES

Los visitantes volverán a ver animales dentro de las instalaciones, pero en un formato diferente al de hace años, pues los zoológicos no se encuentran permitidos. Se trata de una granja interactiva con la que contará el Parque Infantil Ostimuri, donde se podrán ver especies domésticas como gallinas, burros, caballos, borregos, y vacas cuando se haga el recorrido en el tren.

En cuanto a la reforestación, hay un dictamen para que se repongan los árboles que sean necesarios retirar y se procurará que haya especies endémicas. Se hicieron indicaciones por parte de Protección Civil Municipal para que se retiren cerca de 50 árboles en este espacio familiar.

Los empleados del Parque Infantil se integrarán temporalmente a otras áreas del DIF Cajeme, mientras se llevan a cabo los trabajos.