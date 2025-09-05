  • 24° C
Circulan menos camiones suburbanos en el Valle del Yaqui por el paso de Lorena

Se dejó pasar más tiempo de lo que normalmente se hace entre ruta, ya que la demanda fue muy poca desde el inicio de las lluvias

Sep. 05, 2025
El transporte suburbano redujo el número de camiones circulando en el Valle del Yaqui en aproximadamente un 35 por ciento debido a la baja demanda que hubo por los efectos de la tormenta tropical Lorena, informó el presidente del Frente Único del Transporte Foráneo y Suburbano del Sur de Sonora, Ramón Lorenzo Tapia Castillo.

El dirigente del gremio explicó que circularon por el Valle del Yaqui y sus alrededores aproximadamente 80 camiones, a excepción del Quiriego debido a que estuvo lloviendo durante toda la noche y mañana del viernes.

Tapia Castillo explicó que se dejó pasar más tiempo de lo que normalmente se hace entre ruta, ya que la demanda fue muy poca desde el inicio de las lluvias y apenas se logró sacar para el combustible.

"Espaciamos más el servicio para seguirlo prestando y que la gente tenga la manera de cómo moverse, aunque es poca la que sale porque se resguardan por la misma lluvia", agregó.

SE CUBRIERON DESTINOS 

Las rutas siguieron cubriendo destinos como Bácum, San José de Bácum, Colonia Militar, Quetechehueca, entre otros, sin que se hayan registrado problemas o percances en el camino a causa de árboles caídos o daños en las carreteras del Valle del Yaqui.

Se espera que el fin de semana empiece la regularización del servicio conforme vayan bajando las precipitaciones y que el lunes se retome al 100 por ciento la actividad.

