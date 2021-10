Celebran previo al Día Mundial de Personas de Talla Baja

Previo al Día Mundial de Personas de Talla Baja cuya conmemoración es hoy 25 de octubre, personas de talla baja de Ciudad Obregón y Navojoa se reunieron en la Laguna del Náinari.



A través de un evento, buscan concientizar y crear una sociedad más inclusiva, además de informar a la ciudadanía para que no emplee el término "enanismo" y en lugar de eso use la palabra personas de talla baja, informó Aurora Torres Gutiérrez, presidenta de Pequeñas Grandes Personas en Sonora A. C.