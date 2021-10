Celebran con ánimo la novena caminata por la vida

Diversas instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS), Isssteson, San José, DIF Cajeme entre otros salieron desde la calle Miguel Alemán y Rodolfo Elías Calles, para después culminar con el desfile de carros alegóricos en la Plaza Álvaro Obregón frente a Palacio Municipal.

Laura Pérez Michel, oncóloga en San José Obregón, destacó que la caravana es un manifiesto para recordar la prevención y autoexploración para evitar el desarrollo de cáncer de mama.

"Esta ceremonia, este festejo es para conmemorar la lucha contra el cáncer de mama, para hacernos mamografía, para la detección oportuna cuando todavía se puede curar la enfermedad", expresó.

La especialista, resaltó que todas las intuiciones, asociaciones y participantes de la caravana de la caminata por la vida, esperan motivar a mucha gente para concientizar sobre la mencionada enfermedad.

"La prevención consiste en comer bien, hacer ejercicio a diario, no consumir grasa ni calorías en exceso, no fumar, no tomar bebidas alcohólicas", indicó.

El cáncer de mama, recordó es la primer causa de muerte en México, después de las enfermedades cardiopulmonares.