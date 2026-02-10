  • 24° C
Ciudad Obregón

Cbtis 188 realizará carrera con causa para apoyar a internos del Cereso de Obregón

Con esta actividad se impulsa la vida saludable y conciencia social entre los alumnos

Feb. 10, 2026
Los estudiantes de todas las carreras y personas de la comunidad que quieran apoyar podrán participar en esta actividad
En busca de impulsar un estilo de vida saludable y realizar labor social que beneficie a quienes lo requieran, el Cbtis 188 realizará una carrera pedestre abierta a la comunidad en la que el costo de inscripción será un kilo de alimento no perecedero para llevarlo a las personas privadas de la libertad en el Cereso de Ciudad Obregón.

Martín Alcaraz Valenzuela, jefe de Vinculación con el Sector Productivo, reveló que la carrera se llevará a cabo el próximo 20 de febrero en las inmediaciones del plantel y se busca recabar la mayor cantidad de insumos para entregarlos a las personas que se encuentran en el Cereso.

“Esta es una carrera que busca promover el estilo de vida saludable con los estudiantes y las personas en las inmediaciones del plantel, vamos a tener esta carrera que también es una labor social, es abierta para toda la comunidad y vamos a correr en la periferia”, informó.

RELACIÓN Y ACTIVIDADES PREVIAS CON EL CERESO DE OBREGÓN

Alcaraz Valenzuela dijo que ya se tiene tiempo trabajando con el Cereso de Obregón, e incluso ya se tuvo una visita guiada por las instalaciones a la que acudieron alumnos de la materia de derecho penal, quienes platicaron con las personas privadas de la libertad, llevaron alimentos no perecederos y el director del centro de readaptación social les explicó los procesos que se realizan.

Llamó a los interesados en participar a estar al pendiente de las redes sociales del Cbtis 188 o acudir directamente al plantel ubicado en la colonia Luis Echeverría sobre la calle Plan de Iguala.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


