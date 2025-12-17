  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 17 De Diciembre Del 2025
Ciudad Obregón

Cbtis 188 realiza muestra de productos de talleres

Los alumnos mostraron los productos que realizaron a lo largo del semestre para darlos a conocer entre los visitantes de nivel básico

Dic. 17, 2025
Los estudiantes adquieren conocimientos a lo largo del semestre, lo que les da conocimientos para trabajar en diferentes lugaresFoto: Bernardo Hidalgo
 A través de la muestra de los productos elaborados por alumnos en los talleres a lo largo del semestre, el Cbtis 188 dio a conocer su oferta educativa a estudiantes de secundarias de Obregón que acudieron a realizar un recorrido por el plantel, informó la directora, Imelda Quevedo Valenzuela.

La académica explicó que se mostraron trabajos de los talleres de Enfermería, Administración de Recursos Humanos, Producción Industrial de Alimentos, Electricidad y Ciberseguridad, con lo que se demostró a los alumnos de nivel básico de Ciudad Obregón que están por egresar y pasar a nivel medio superior los programas que la escuela tiene.

"Estamos trabajando con un cierre de especialidades, mostrando a la comunidad educativa de educación básica la oferta que tenemos para el próximo ciclo escolar. Tenemos una demostración de los talleres de las especialidades con los que contamos".

Participaron alrededor de 100 alumnos, quienes elaboraron los productos, además de los representantes de grupos culturales, artísticos, cívicos, que se tienen en la institución educativa de Obregón.

Foto: Bernardo Hidalgo

PREPARACIÓN TÉCNICA Y PRÁCTICA PARA EL MERCADO LABORAL

Los estudiantes que acudieron realizaron su recorrido a través de los diferentes módulos ubicados en aulas y laboratorios, para que conocieran de primera mano esta demostración de los conocimientos adquiridos.

Los estudiantes que egresan tienen los conocimientos necesarios no solo para seguir hacia la universidad, sino también para introducirse al mercado laboral, ya que salen con un título de técnicos, además que a lo largo de su estancia en la preparatoria realizan prácticas que los permiten ejecutar los conocimientos.

Foto: Bernardo Hidalgo

Francisco Minjares
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


