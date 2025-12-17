CAM 40 Laboral promueve autoempleo en Obregón

Estudiantes de cinco talleres del Centro de Atención Múltiple (CAM) 40 Laboral mostraron los productos que realizaron durante el ciclo y los ofertaron a la venta para fomentar el autoempleo entre los jóvenes de Obregón.

Victoria Chavarín Olivares, directora del plantel en Ciudad Obregón, explicó que los jóvenes pusieron a la venta los productos que hicieron y sería para beneficio de ellos mismos.

"Ellos realizan los trabajos, todo lo que aprenden aquí, lo venden con sus conocidos, con su familia, y la exposición que se hizo es para beneficio de ellos", detalló.

Foto: Bernardo Hidalgo



PRODUCTOS ELABORADOS Y SU IMPACTO EN LOS ESTUDIANTES

Fueron alrededor de 60 estudiantes los que participaron en la muestra de los talleres, entre los que se encontraron productos de herrería, panadería, manualidades, belleza, entre otros, los cuales los alumnos aprenden a hacer y se les enseña a vender a los asistentes.

"Tenemos productos del taller de herrería; hicieron maceteros muy bonitos, en panadería hicieron galletitas para ofrecer al público, en cierre de proyecto, la maestra también tiene jabones y labiales, son varios productos los que ofrecen", detalló.

Chavarín Olivares dijo que este tipo de esfuerzos son para que los estudiantes puedan exponer sus trabajos y generar ingresos, además que les da seguridad para presentar los productos que ellos mismos elaboran.

Foto: Bernardo Hidalgo

