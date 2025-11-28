  • 24° C
Cbtis 188 abre tres talleres y un aula para mejorar el aprendizaje de sus alumnos

Esto permitirá que los estudiantes realicen sus prácticas de forma más adecuada y en espacios diseñados para potenciar su aprendizaje

Nov. 28, 2025
Son mil 400 estudiantes los que se verán beneficiados con los talleres y aula
Con el propósito de que los estudiantes tengan mejores espacios para practicar, aprender teoría y llevar sus clases, el Cbtis 188 inauguró tres talles y un aula para diferentes especialidades, informó el titular de Vinculación con el Sector Productivo del plantel, Martín Alcaraz Valenzuela.

El académico detalló que se inauguraron los talleres de Alimentos, Electricidad y Administración, en los que se rehabilitaron equipos, techo, infraestructura y se equiparon para mejorar el proceso de aprendizaje, además que se acondicionó un salón para enfermería.

"Esas áreas son para llevar a cabo las actividades prácticas de la actividad en función", abundó.

Para el taller de alimentos se instaló techo industrial, además que se instalaron equipos nuevos y retiraron los que ya estaban obsoletos, lo que permitirá que los jóvenes puedan desarrollar mejor las prácticas y en espacios más adecuados para ello.

Por otro lado, Alcaraz Valenzuela dijo que en el taller de Electricidad se instalaron instrumentos para hacer prácticas de conectividad, además que se cambiaron aparatos que ya estaban viejos, mientras que en el taller de Administración se instaló equipo de cómputo.

En el aula de Enfermería se instaló piso nuevo y se adecuó exclusivamente para los estudiantes de esa especialidad, lo que se suma al hospital práctico que ya tienen en el plantel.

¿Cómo se financiaron las rehabilitaciones y equipamientos?

"Se pusieron butacas nuevas, se instaló el piso, se pintó, se acondicionó, se acondicionó para que sea exclusivamente para los estudiantes de Enfermería, se suma al hospital que ya tenemos".

Las rehabilitaciones y equipamiento se hicieron con recursos del programa federal de la Escuela es Nuestra, a excepción del taller de Alimentos, el cual se hizo con recursos de las aportaciones de padres de familia.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


