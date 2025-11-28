Aumentará 3% agua potable en Cajeme

En sesión de Cabildo, y en lo que consideró un acto de coherencia a favor de la economía del pueblo, se aprobó la propuesta del alcalde Javier Lamarque de incrementar un 3 por ciento la tarifa de agua potable para el año próximo, únicamente en la zona urbana, manteniendo sin aumento la tarifa en el medio rural. El edil atribuyó esta decisión a su compromiso de gobernar con sensibilidad y atender prioritariamente a los sectores de la población más desprotegidos. Asimismo, se aprobó el anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026.

La propuesta presentada originalmente ante Cabildo contemplaba un incremento del 5% en la tarifa de agua potable.

Se aprobaron también las bases generales para el otorgamiento de estímulos fiscales a nuevas empresas, así como a las que ya se encuentran establecidas en la localidad, de acuerdo con el citado anteproyecto. El objetivo es apoyar al sector empresarial, fomentar el desarrollo económico, garantizar la permanencia de los negocios y preservar empleos.

También se acordó designar a Ana Laura Olea Ruiz y Juan Manuel Manz Alaniz como Ciudadanos Distinguidos de Cajeme, quienes recibirán reconocimiento durante la celebración del Festival de Arte y Cultura Tetabiakte 2025, por sus aportaciones al desarrollo de la comunidad en distintos ámbitos de su competencia.

Se aprobó además turnar a la Comisión de Fomento al Desarrollo Económico y Social, a la de Gobernación y Reglamentación Municipal, así como a la de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, la propuesta de lineamientos para la formulación y ejecución del Programa Operativo Anual del Municipio de Cajeme.

