  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 28 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Aumentará 3% agua potable en Cajeme

La propuesta original era del 5%; aprueban bases para estímulos fiscales a nuevas empresas y anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos

Nov. 28, 2025
Aumentará 3% agua potable en Cajeme

En sesión de Cabildo, y en lo que consideró un acto de coherencia a favor de la economía del pueblo, se aprobó la propuesta del alcalde Javier Lamarque de incrementar un 3 por ciento la tarifa de agua potable para el año próximo, únicamente en la zona urbana, manteniendo sin aumento la tarifa en el medio rural. El edil atribuyó esta decisión a su compromiso de gobernar con sensibilidad y atender prioritariamente a los sectores de la población más desprotegidos. Asimismo, se aprobó el anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026.

La propuesta presentada originalmente ante Cabildo contemplaba un incremento del 5% en la tarifa de agua potable.

Se aprobaron también las bases generales para el otorgamiento de estímulos fiscales a nuevas empresas, así como a las que ya se encuentran establecidas en la localidad, de acuerdo con el citado anteproyecto. El objetivo es apoyar al sector empresarial, fomentar el desarrollo económico, garantizar la permanencia de los negocios y preservar empleos.

imagen-cuerpo

También se acordó designar a Ana Laura Olea Ruiz y Juan Manuel Manz Alaniz como Ciudadanos Distinguidos de Cajeme, quienes recibirán reconocimiento durante la celebración del Festival de Arte y Cultura Tetabiakte 2025, por sus aportaciones al desarrollo de la comunidad en distintos ámbitos de su competencia.

Se aprobó además turnar a la Comisión de Fomento al Desarrollo Económico y Social, a la de Gobernación y Reglamentación Municipal, así como a la de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, la propuesta de lineamientos para la formulación y ejecución del Programa Operativo Anual del Municipio de Cajeme.

En sesión de Cabildo se designó a Ana Laura Olea Ruiz y Juan Manuel Manz Alaniz como Ciudadanos Distinguidos para el aniversario XCVIII de Cajeme

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Rector del Itson rinde su informe en el marco del 70 aniversario
Ciudad Obregón

Rector del Itson rinde su informe en el marco del 70 aniversario

Noviembre 27, 2025

La conmemoración del 70 aniversario de la universidad fue uno de los puntos destacados del informe

Unison Cajeme iniciará tercera etapa de su nuevo edificio en enero
Ciudad Obregón

Unison Cajeme iniciará tercera etapa de su nuevo edificio en enero

Noviembre 27, 2025

Con la construcción del nuevo edificio se podrá ampliar la oferta académica en el campus; en diciembre se contempla terminar con la segunda etapa

Workshop Empresas Saludables Impulsa Estrategias para la Salud Laboral
Ciudad Obregón

Workshop 'Empresas Saludables' Impulsa Estrategias para la Salud Laboral

Noviembre 27, 2025

Conferencias abordan temas como inteligencia artificial, bienestar digital y resiliencia en equipos laborales.