  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 27 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Workshop 'Empresas Saludables' Impulsa Estrategias para la Salud Laboral

Conferencias abordan temas como inteligencia artificial, bienestar digital y resiliencia en equipos laborales.

Nov. 27, 2025
Workshop Empresas Saludables Impulsa Estrategias para la Salud Laboral

A través de una jornada diseñada para fortalecer la salud laboral, el Workshop "Empresas Saludables" reunió a especialistas que compartieron estrategias clave para crear entornos de trabajo más humanos y sostenibles.

Las conferencias abordaron temas como inteligencia artificial para el desarrollo humano, ergonomía, bienestar digital, neurodiversidad, ética corporativa, hábitos saludables y resiliencia en los equipos de trabajo.

La participación de Enrique Napoleón Sánchez Pineda y Diana Biebrich destacó por su visión del uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Sánchez Pineda, especialista en comunicación estratégica, subrayó el valor de la innovación ética.

Biebrich, enfocada en la adopción responsable de tecnologías, recordó que "la tecnología funciona mejor cuando fortalece a las personas, no cuando las reemplaza".

El fisioterapeuta Antonio López compartió aprendizajes derivados de su trayectoria ayudando a personas a recuperar movilidad y calidad de vida.

Subrayó la importancia de integrar la ergonomía como una práctica cotidiana en la empresa: "Cuidar la postura es cuidar la columna vertebral del negocio".

imagen-cuerpo

SALUD EMOCIONAL EN LA ERA DIGITAL

La psicóloga colombiana Caro Vega abordó los retos del bienestar en entornos cada vez más digitalizados.

Con más de 15 años de experiencia en México y Sudamérica, explicó la importancia de identificar riesgos psicosociales y promover ambientes emocionalmente seguros.

Por su parte, Clementina Juárez Candales, especialista en desarrollo organizacional, expuso sobre la relevancia de reconocer la diversidad cognitiva.

Desde Espacios Urbanos Cd. Obregón A.C., impulsa prácticas que favorecen entornos accesibles y neuroinclusivos. Su mensaje central: "La inclusión comienza entendiendo cómo piensa cada persona".

imagen-cuerpo

ÉTICA CORPORATIVA Y CULTURAS INTEGRAS

El consultor Marco Iván Márquez resaltó que la integridad organizacional debe vivirse diariamente. Con experiencia en NOM-035 y gobernanza, destacó que la ética protege tanto a las personas como a la empresa y fortalece la toma de decisiones.

La nutrióloga Fabiola Ortiz, Máster en Gestión de Empresas Saludables, compartió estrategias para mejorar descanso, alimentación y hábitos de vida. Explicó cómo la salud individual impacta de manera directa en el desempeño y en la cultura de bienestar de las organizaciones.

El psicólogo Marlon Flores cerró con el taller "Resiliencia y Duelo: el poder de sanar juntos en la empresa".

Señaló que las emociones no se quedan en casa y que acompañar los procesos de pérdida fortalece los vínculos laborales. "El duelo no se supera solo... se acompaña", enfatizó.

El Workshop dejó claro que la salud laboral es multidimensional y que construir empresas más humanas transforma no solo los resultados, sino también la vida de quienes forman parte de ellas.

Susana Rodríguez
Susana Rodríguez

Licenciada en Comercio Internacional con más de 27 años de experiencia como columnista en la sección de sociales. Complemento mi trabajo con la docencia universitaria y mi especialización en el área de espectáculos. Me he capacitado constantemente en redacción periodística y diseño gráfico, lo que enriquece mi labor profesional.

Contenido Relacionado
Santuario de Guadalupe invita al Primer Homenaje Guadalupano este 27 de noviembre
Ciudad Obregón

Santuario de Guadalupe invita al Primer Homenaje Guadalupano este 27 de noviembre

Noviembre 26, 2025

Se han preparado una serie de actividades que incluyen danza, oración, testimonios, arte sacro y misa presidida por Don Felipe Pozos

Prevén cierre bajo del sector inmobiliario de Cajeme
Ciudad Obregón

Prevén cierre bajo del sector inmobiliario de Cajeme

Noviembre 26, 2025

Se estima que 2026 pudiera ser un año de crecimiento: Mónica Sanabia

Hay riesgos en negociación del T-MEC
Ciudad Obregón

Hay riesgos en negociación del T-MEC

Noviembre 26, 2025

Los cambios en el entorno normativo y legal mexicano podrían provocar que no se firme la continuidad, con consecuencias negativas para el país