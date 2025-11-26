  • 24° C
Ciudad Obregón

Santuario de Guadalupe invita al Primer Homenaje Guadalupano este 27 de noviembre

Se han preparado una serie de actividades que incluyen danza, oración, testimonios, arte sacro y misa presidida por Don Felipe Pozos

Nov. 26, 2025
La invitación es a la comunidad en general. El homenaje es la antesala al docenario que comienza el 1 de diciembre.
La Diócesis de Ciudad Obregón anunció la realización del Primer Homenaje Guadalupano, un encuentro espiritual dedicado a honrar a la Virgen María y a preparar el camino hacia los 500 años de las Apariciones de Santa María de Guadalupe.

El evento se llevará a cabo este jueves 27 de noviembre de 2025 en el Santuario de Guadalupe de Ciudad Obregón, recinto que esta misma semana conmemora 12 años de su apertura.

El Santuario fue construido para albergar celebraciones con una mayor afluencia de fieles, ya que el templo original, que decidió conservarse por su valor histórico y comunitario, resultó insuficiente ante el creciente número de personas que acuden tanto a las misas dominicales como a las celebraciones guadalupanas de diciembre.

Desde entonces, se ha convertido en uno de los espacios más representativos para la devoción mariana en la región.

ACTIVIDADES QUE INCLUIRÁ EL HOMENAJE

El homenaje iniciará a las 3:30 de la tarde con actividades de oración, danza y dinámicas guadalupanas que buscan fortalecer la espiritualidad de los asistentes.

También habrá testimonios de fe, un mensaje especial dedicado a la Virgen y la tradicional marcha de estandartes darán sentido a esta jornada. A las 7:00 pm se llevará a cabo la Santa Misa presidida por el obispo Rutilo Felipe Pozos Lorenzini, seguida de la bendición de la Exposición de Arte Sacro y una verbena familiar abierta a toda la comunidad.

La intención de este primer homenaje está dirigida a orar por los obispos, sacerdotes y por las vocaciones sacerdotales y religiosas, en un ambiente de convivencia y profunda fe.

Se invita a las familias a asistir y a los niños a participar con motivos guadalupanos, además de que se recibirá despensa como ofrenda. El Santuario de Guadalupe se encuentra en la calle Durango, esquina con Galeana, en Ciudad Obregón.

César Leyva
