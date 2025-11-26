Avanza empleo en Sonora

Sonora tuvo un total de un millón 437 mil 198 personas ocupadas al cierre del tercer trimestre del año y se ubicó entre las principales entidades federativas en su tasa de participación en la actividad económica en el país, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

La participación de Sonora en la actividad económica de México por su cantidad de personas ocupadas fue del 62.1 por ciento y se ubicó en octavo lugar dentro de las nueve principales entidades federativas, en la que destacó Baja California Sur con 67.5 por ciento, Colima con 67.0 por ciento y Yucatán con 66.3 por ciento.

Del total de personas ocupadas en Sonora, el 70.7 por ciento pertenecen a la categoría de Trabajo Asalariado, además que el 21.6 por ciento se encuentra en el sector informal.

¿CÓMO SE COMPORTA LA TASA DE DESOCUPACIÓN EN SONORA?

El ENOE también dio a conocer que 6.5 por ciento de los sonorenses se encuentran en la subocupación y el 26.6 por ciento trabaja en condiciones críticas de ocupación.

A pesar de ubicarse entre las principales entidades federativas en su tasa de participación de la economía nacional, Sonora también se encontró entre los estados con tasa de desocupación más alta con 3.5 por ciento.

Además de Sonora, las entidades con tasas de desocupación más altas fueron Tabasco con 4.8 por ciento, Coahuila y Ciudad de México con 3.9 por ciento cada una y estado de México con 3.7 por ciento.