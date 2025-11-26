  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 26 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Carteros de Cajeme necesitan vehículos para trabajar

Con el aumento en la correspondencia, los trabajadores postales entregan los paquetes en bicicleta, a pie o se prestan las motos

Nov. 26, 2025
Los carteros de Cajeme solicitaron que se les den las herramientas de transporte para desempeñar su trabajo
Los carteros de Cajeme solicitaron que se les den las herramientas de transporte para desempeñar su trabajo

Debido a los incrementos de hasta el 40 por ciento en el flujo de correspondencia en diciembre por los envíos de regalo y paquetería en Cajeme, es necesario que se atiendan las demandas de los trabajadores postales, quienes no cuentan con los vehículos ni refacciones necesarias para sus labores.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?

Ramón René Escobell Montes, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Postales en la región Cajeme, dijo que no se ha resuelto el problema de los vehículos, ya que no hay refacciones para las motos ni bicicletas.

"No se ha resuelto, sigue el problema, incluso tenemos dos motos tiradas porque no hay presupuesto para refacciones", detalló.

Para diciembre se espera un incremento de entre el 30 al 40 por ciento debido a los envíos de paquetería y regalos en Cajeme, lo cual afecta a los trabajadores, ya que se van en bicicleta, a pie o comparten motocicleta.

imagen-cuerpo

¿CÓMO AFECTA EL INCREMENTO DE PAQUETERÍA A LOS TRABAJADORES?

Escobell Montes dijo que esto no es algo nuevo, ya que en verano las condiciones eran similares y hubo diez carteros que resultaron deshidratados debido a las condiciones calurosas.

"Si hay paquetes de menos de dos kilos se llevan y se turnan las motos si es necesario, ya si son más pesados se avisa a las personas para que vengan a recogerlos", añadió.

Además de la paquetería, los trabajadores del servicio postal entregan en Cajeme cartas de los juzgados federales, así como del IMSS, CFE, Telmex, bancos, entre otros de la federación.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Taxistas de Cajeme esperan diciembre seguro
Ciudad Obregón

Taxistas de Cajeme esperan diciembre seguro

Noviembre 26, 2025

La presencia de diferentes corporaciones ayuda a que los trabajadores se sientan más tranquilos

¿Por qué "Brincos Dieras" tiene prohibido presentarse en Cajeme por decisión del alcalde?
Ciudad Obregón

¿Por qué "Brincos Dieras" tiene prohibido presentarse en Cajeme por decisión del alcalde?

Noviembre 26, 2025

El presidente municipal, Javier Lamarque, anunció que el comediante no volverá a presentarse en el municipio al menos durante su administración

Confirman 5 muertes por dengue en Sonora
Ciudad Obregón

Confirman 5 muertes por dengue en Sonora

Noviembre 25, 2025

Los casos son en Guaymas, Navojoa y Pitiquito, de acuerdo con la Secretaría de Salud