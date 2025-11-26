  • 24° C
¿Por qué “Brincos Dieras” tiene prohibido presentarse en Cajeme por decisión del alcalde?

El presidente municipal, Javier Lamarque, anunció que el comediante no volverá a presentarse en el municipio al menos durante su administración

Nov. 26, 2025
El alcalde Javier Lamarque sentenció que Brincos Dieras no volverá a presentarse en el municipio durante su gobierno.

En medio de las actividades por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, anunció que el comediante “Brincos Dieras” no podrá volver a presentarse en el municipio mientras él permanezca al frente de la administración.

Durante una conferencia de prensa, Lamarque Cano explicó que, aunque en la presentación anterior del artista no había detectado el tipo de comentarios que realiza, ahora tiene claro que su espectáculo contiene expresiones misóginas que podrían considerarse denigrantes para las mujeres. “Aquí a Obregón no va a venir nunca más mientras yo sea presidente municipal”, sentenció el alcalde.

El edil también cuestionó el formato del show, en el que el comediante invita a mujeres del público para burlarse de ellas o realizar dinámicas que, señaló, no deben tener cabida en escenarios públicos. Aseguró que su administración mantendrá una postura firme para impedir cualquier espectáculo que promueva violencia simbólica o contenidos ofensivos hacia las mujeres.

¿QUIÉN ES "BRINCOS DIERAS" Y POR QUÉ SUS SHOWS SON TAN POLÉMICOS?

Hasta el momento, “Brincos Dieras”, cuyo nombre real es Roberto Carlos, no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

El payaso regiomontano ha ganado gran popularidad gracias a la viralización de videos de sus presentaciones en redes sociales, especialmente en TikTok, donde suelen difundirse fragmentos en los que invita a mujeres del público al escenario para participar en concursos de baile o modelaje, prácticas que han sido señaladas en diversas ocasiones por su tono sexualizado y comentarios sobre la apariencia física de las participantes.

La decisión del alcalde marca un precedente en la región y abre una discusión más amplia sobre los límites del humor, la responsabilidad de los artistas y el papel de las autoridades en la protección de la dignidad de las mujeres en espacios públicos.

Ofelia Fierros
Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


