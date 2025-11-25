En Cajeme, cero impunidad en violencia contra la mujer: Alcalde

En el municipio de Cajeme se trabaja, a través de diversas dependencias y programas, para erradicar la violencia contra el sexo femenino, aseguró el presidente municipal Javier Lamarque Cano, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Durante la conferencia de prensa en la que se presentaron las actividades a realizar en los 16 días contra la violencia de género, el alcalde de Cajeme hizo sabe que es un hecho muy importante el que se haya designado una fecha especial para este tema, pues "nos recuerda la necesidad de la igualdad y de una vida libre de violencia".

La violencia contra las mujeres es algo que se ha normalizado en el país, de manera que siete de cada 10 han manifestado haber sufrido algún tipo de violencia ya sea psicológica, verbal o física y hoy la de tipo digital, que se han visto como algo cotidiano, cuando no es algo normal, afirmó.

Lamarque Cano hizo mención de canciones que hablan de violencia contra el género femenino, al cual denigran, por lo que, en el municipio, al menos mientras él encabece sus destinos, no se darán permisos para presentaciones de grupos que hagan este tipo de apología ni espectáculos como el del payaso Brincos Dieras, que previamente se presentó en Ciudad Obregón y que igualmente denigra a la mujer durante su show.

Lamentó, por otra parte, el feminicidio de una joven que tuvo lugar en la localidad y fuera descubierto el pasado lunes, y al respecto comentó que es una desgracia que haya hombres que no respeten la vida de las mujeres.

En Cajeme, dijo, constantemente se realizan eventos por parte del gobierno municipal, a favor del respeto y una vida libre de violencia para el género femenino, además que hay dependencias destinadas a su atención, e incluso una policía preparada para atender casos de violencia intrafamiliar con énfasis en el buen trato a la mujer.

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Marina Herrera Ortiz, presentó las acciones a llevar a cabo durante 16 días, a partir del jueves 27 de noviembre, en diversas instituciones y planteles escolares, entre las cuales destacan pláticas, conferencias, así como sesiones de capacitación entre las cuales están las relativas a la violencia en el noviazgo, el ciberacoso, prevención del abuso sexual contra niñas y niños, la Ley Olimpia y los derechos laborales de las mujeres.