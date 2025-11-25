Confían productores en palabra del gobernador Durazo

Los productores del sur de Sonora confían en la palabra del gobernador Alfonso Durazo en cuanto a las gestiones que realiza ante el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para dar certeza al sector primario en cuanto a las peticiones relativas a precios de garantía entre otros reclamos, aunque respaldan las acciones tomadas por agricultores y transportistas de distintas partes del país, como integrantes del Frente Nacional de rescate al campo mexicano, manifestó Mario Pablos Domínguez.

Como vocero de los productores del sur de Sonora, el presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui advirtió que no se descarta iniciar un juicio político contra el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, por su omisión en resolver la problemática de los productores mexicanos.

Comentó que los productores organizados de Sonora están actualmente sujetos a compromiso que el paso 9 de octubre, en el seno del Consejo Estatal para el desarrollo Rural Sustentable hicieron con el gobernador del estado, y así se lo hicieron saber a sus compañeros en el Frente Nacional, pues Durazo Montaño ya les ha venido brindando su respaldo en algunos temas y les ofreció gestionar a la brevedad la apertura de ventanillas para lo relativo a los precios de inducción, entre otras cuestiones urgentes.

Aunque confían en la primera autoridad de Sonora, si en el corto a mediano plazo no se observa una real intención del gobierno federal por resolver dichos temas, se contempla llevar a cabo movilizaciones en conjunto con los demás estados, dijo.

En relación con el posible juicio político contra el titular de la Sader, señaló que esta posibilidad la verían de manera directa con la Secretaría de Gobernación, haciendo notar que la autoridad responsable de respaldar al campo no está haciendo su parte.

Acerca de las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en el sentido de que se podrían abrir carpetas de investigación contra los manifestantes, además de reactivar algunas que ya tienen abiertas algunos líderes por bloquear las vías de comunicación, Pablos Domínguez dijo que sus comentarios no están a la altura de su investidura como funcionaria.

Y exigió que dicha funcionaria, en vez de politizar el tema diciendo que son de partidos de oposicón, ponga el nombre real a los manifestantes, que son personas del sector rural del campo en busca de una solución a una problemática añeja.