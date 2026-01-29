  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 29 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Casa Betania lanza nuevo grupo psicogeriátrico para adultos mayores en Ciudad Obregón

Un espacio con clases semanales enfocadas en activación cognitiva y bienestar emocional de las personas de la tercera edad

Ene. 29, 2026
El programa está diseñado principalmente como un conjunto de clases especializadas.
El programa está diseñado principalmente como un conjunto de clases especializadas.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida del adulto mayor, la Clínica de Salud Mental Casa Betania anunció la apertura de un nuevo grupo psicogeriátrico, un espacio de atención semanal enfocado en la activación psicoeducativa, cognitiva y emocional para personas de la tercera edad.

Aunque comúnmente se le denomina "terapia", el programa está diseñado principalmente como un conjunto de clases especializadas, orientadas a mantener activos a los adultos mayores mediante actividades adaptadas a sus necesidades físicas, emocionales y cognitivas.

El grupo será coordinado por la psicóloga Susana Vázquez, especialista en Cuidados Paliativos, Psicooncología y Tanatología, y es ideal para adultos mayores que presentan enfermedades crónicas, principios de demencia senil o Alzheimer, así como ansiedad, depresión o que se encuentran en procesos de cuidados paliativos.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZARÁN?

Las sesiones se realizarán una vez por semana e incluirán actividades como pintura, manualidades, ejercicios de comprensión y lectura, además de dinámicas enfocadas en el reforzamiento cognitivo y emocional, promoviendo la socialización y el bienestar integral.

De acuerdo con los organizadores, este grupo resulta ideal para familias que buscan una alternativa de acompañamiento para padres, suegros o abuelos, brindándoles un espacio seguro, profesional y activo que contribuya a su estabilidad emocional y mental.

Las clases iniciarán a finales de enero, por lo que ya se encuentra abierto el periodo para solicitar información sobre costos y cupo, el cual es limitado.

¿DÓNDE SOLICITAR INFORMACIÓN?

La información y solicitudes de cupo pueden realizarse directamente en la Clínica de Salud Mental Casa Betania, ubicada en la colonia Sochiloa, calle Ramón Ross número 535, en Ciudad Obregón, o bien a través del WhatsApp 644 146 4172.

imagen-cuerpo

Este nuevo grupo representa una opción de acompañamiento y activación para adultos mayores que requieren mantenerse activos y acompañados en una etapa clave de su vida

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


Contenido Relacionado
Crece economía en Sonora: actividades primarias repuntan
Ciudad Obregón

Crece economía en Sonora: actividades primarias repuntan

Enero 29, 2026

Las actividades primarias fueron las principales que destacaron en el estado y que aportaron a su crecimiento

Se sumarán acuacultores de Sonora a manifestación
Ciudad Obregón

Se sumarán acuacultores de Sonora a manifestación

Enero 28, 2026

Se llevará a cabo este jueves frente a la Conapesca en Mazatlán, Sinaloa: Urías

Presenta obra del PICO retraso del 51%
Ciudad Obregón

Presenta obra del PICO retraso del 51%

Enero 28, 2026

Las lluvias y otros inconvenientes, las causas; la primera parte del bulevar Circunvalación podría quedar concluida en marzo