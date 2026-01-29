Casa Betania lanza nuevo grupo psicogeriátrico para adultos mayores en Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida del adulto mayor, la Clínica de Salud Mental Casa Betania anunció la apertura de un nuevo grupo psicogeriátrico, un espacio de atención semanal enfocado en la activación psicoeducativa, cognitiva y emocional para personas de la tercera edad.

Aunque comúnmente se le denomina "terapia", el programa está diseñado principalmente como un conjunto de clases especializadas, orientadas a mantener activos a los adultos mayores mediante actividades adaptadas a sus necesidades físicas, emocionales y cognitivas.

El grupo será coordinado por la psicóloga Susana Vázquez, especialista en Cuidados Paliativos, Psicooncología y Tanatología, y es ideal para adultos mayores que presentan enfermedades crónicas, principios de demencia senil o Alzheimer, así como ansiedad, depresión o que se encuentran en procesos de cuidados paliativos.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZARÁN?

Las sesiones se realizarán una vez por semana e incluirán actividades como pintura, manualidades, ejercicios de comprensión y lectura, además de dinámicas enfocadas en el reforzamiento cognitivo y emocional, promoviendo la socialización y el bienestar integral.

De acuerdo con los organizadores, este grupo resulta ideal para familias que buscan una alternativa de acompañamiento para padres, suegros o abuelos, brindándoles un espacio seguro, profesional y activo que contribuya a su estabilidad emocional y mental.

Las clases iniciarán a finales de enero, por lo que ya se encuentra abierto el periodo para solicitar información sobre costos y cupo, el cual es limitado.

¿DÓNDE SOLICITAR INFORMACIÓN?

La información y solicitudes de cupo pueden realizarse directamente en la Clínica de Salud Mental Casa Betania, ubicada en la colonia Sochiloa, calle Ramón Ross número 535, en Ciudad Obregón, o bien a través del WhatsApp 644 146 4172.

Este nuevo grupo representa una opción de acompañamiento y activación para adultos mayores que requieren mantenerse activos y acompañados en una etapa clave de su vida