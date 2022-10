Carros rentados, blanco de fraudes

Marca un precedente a nivel nacional, dijo Omar Guillén Partida, quien es la persona que ha socializado la propuesta y que esta semana será presentada en la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, donde un grupo importante de juristas la va a analizar y fortalecer porque hay interés por replicarla a otros estados del país.

La propuesta ya se encuentra en el Congreso y ha sido cobijada por las bancadas de Morena, MC, y PT, donde los congresistas coordinadores ya la firmaron. Guillén Partida dijo que lo que él ha hecho es socializarla lo más posible, dándola a conocer en las cámaras empresariales, barras de abogados para ser enriquecida y llegue sólida al Código Penal para que sus resultados sean positivos.

La finalidad, dijo, es evitar que al menos esos delitos que van en incremento, se cometan bajo el uso de autos que son rentados por un vacío legal que ya conocen los delincuentes, ellos saben que no se les puede levantar una denuncia, lo que les da capacidad de delinquir y circular con impunidad por el país y también por el extranjero, como se sabe ya ha sucedido, agregó.

ASÍ OPERAN

Se presenta una persona (delincuente) con documentos apócrifos u originales y obtiene un vehículo en renta que en realidad es utilizado para tres tipos de delitos.

Desmantelarlo y venderlo en piezas, para venderlos mediante el uso de papeles falsos a terceras personas, donde el comprador o la autoridad, al hacer la búsqueda en las plataformas no encuentran reportes porque para la Fiscalía no existe un delito por el vacío legal que hay; y tercero, para cometer secuestros, homicidios, tráfico de drogas, armas y de personas o atacar a las autoridades.

Bajo esta modalidad ya hay vehículos asegurados en los Estados Unidos y esas autoridades a quien requieren es a quien arrendó ese automóvil, lo hacen vía Fiscalía General de la República (FGR). Cabe recordar un caso de Nogales donde una niña fue secuestrada, ese delito se perpetró a bordo de un carro rentado donde a la víctima la trasladaron hasta Agua Prieta sin ser poder ser detectados.

Guillén Partida indicó lo que se debe hacer es innovar en el capítulo de delitos patrimoniales introduciendo dos nuevas figuras (tipos penales) donde primeramente se castigue a quien rente un vehículo para cometer otro delito yque quien rente un vehículo y lo desmantele y venda a terceras personas se impongan castigos de dos a diez años de prisión.

Esto debe ser así por dos cosas, la primera que la empresa arrendadora se convierta en sujeto pasivo que pueda presentar denuncia de manera oportuna y eso ayude a que de inmediato el vehículo sea boletinado en las plataformas para que pueda ser detenido y se prevengan los delitos que con él se pensaban cometer.

Dijo que entre 2021 y 2022 alrededor de 150 carros fueron robados con esta modalidad. El daño patrimonial es cercano a los 40 millones de pesos, esto va ligado a los delitos colaterales, Inegi indica que el 70% del tráfico de armas de EU a México es por Sonora y el 30% de esos delitos son a través de carros que se obtuvieron precisamente a través de las arrendadoras.

"Lo peor del caso es que el dueño (sujeto pasivo) que no es parte del hecho, al reclamar se le dice que no puede hacer eso porque, al aparentemente no haber delito, la recuperación de ese carro se tiene que dar por otra vía que no está en el Código Penal, por lo que está impedido para iniciar una demanda y debe buscar una alternativa, un vacío que genera daños colaterales", textualizó.

Una de las empresas locales al no encontrar a la persona que les rentó un carro, por medio del GPS es como dan con otro de sus autos y descubre que ambos se encontraban en un lugar a disposición de una Fiscalía tras haber sido asegurados con base a investigaciones por secuestro, externó.

En adelante, con lo contractual (contrato), quien rente un vehículo tendrá que identificarse con toma de foto, de datos y a la empresa arrendadora en la firma del contrato le dará certeza al arrendador; la empresa arrendadora tomará las medidas necesarias para cuidar el bien sin complicar al cliente con la renta del carro, concluyó.