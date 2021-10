Caos por cancelación de vacunas para rezagados

Lo anterior, después de que la Secretaría del Bienestar , abrió convocatoria para quienes no se habían puesto ningún reactivo y también para segundas dosis de Pfizer .

Sin embargo, a última hora no hubo reactivo para los llamados rezagados, situación que desató el caos entre los solicitantes, muchos de ellos molestos, pues al acudir a los puntos de vacunación, pidieron permiso en sus empleos e incluso venían desde ciudades lejanas.

"Me dejé venir desde Santa Ana, miré el comunicado en la página Bienestar, desde las 4 de la mañana para llegar y que me digan que siempre no", expuso Gilda Ozuna.

"No se me hace justo que uno deje de trabajar. Nos dijeron que nada más están poniendo la segunda dosis", aseveró Ana Cázares.

El coraje de las personas incrementó al enterarse que será la última campaña de vacunación y quizá después haya disponibilidad de reactivos, pero a largo plazo.

Bernabé Arana Rodríguez, titular de la Secretaría del Bienestar en Cajeme, señaló que los solicitantes están en su derecho de molestarse y que por instrucciones de la delegación del Seguro Social a nivel estatal se canceló la aplicación para rezagados de Cajeme.