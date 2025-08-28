Camiones nuevos podrían llegar a principios de septiembre a Cajeme

Se espera que para el 5 de septiembre lleguen las 11 unidades del transporte urbano que serán operadas y administradas directamente por el Ayuntamiento de Cajeme, mismas que retomarán el recorrido tradicional de la Línea 9 y entrarían en funciones de manera inmediata, informó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano.

"Se entregarán en unos días más, van a integrar la Ruta 9, básicamente el mismo recorrido, que es de circunvalación. Da la vuelta prácticamente a todo Obregón pasando por puntos muy importantes de afluencia de la gente. Vendrán alrededor del 4 o 5 de septiembre para ser entregadas y de inmediato comienza la Ruta 9", adelantó.

Ante algunas solicitudes que han hecho habitantes de colonias como Misión del Prado y El Rodeo para que haya camiones que accedan a las calles interiores, en presidente municipal dijo que se analizará con las autoridades estatales encargadas del transporte.

En cuanto a los 20 camiones adicionales que se entregaron y serán operados por concesionarios, Javier Lamarque dijo que se integrarán a las Rutas 10 y 3, entre otras.

"Conseguir empresarios que quieran entrarle al asunto del transporte urbano no es fácil, esto implicó un esfuerzo importante en el gobierno del estado para entregar concesiones a estas empresas, son concesiones, en su mayoría, nuevas", dijo.

Va a haber un subsidio por parte del gobierno del estado para los empresarios, con el objetivo que haya más inversión en el transporte y acabar con la carencia de camiones.

Van 57 unidades nuevas que se integran al servicio del transporte público de Cajeme y la meta es terminar el año con 80.