Calle Base se encuentra en deplorables condiciones

El deplorable estado en el que se encuentra la pista de rodamiento de la calle Base afecta a automovilistas y choferes del transporte público de Cajeme, pues del tramo que comprende de la Calzada Ostimuri a la Calle Sexta aproximadamente se observan distintos baches que ponen en riesgo a quienes circulan por la zona en mención.

Principalmente quedan expuestos a riesgos quienes se desplazan a la comisaría de Providencia, pues de la entrada en adelante se encuentran las mayores afectaciones del pavimento. Si bien, se observan algunos hoyancos que hace tiempo fueron bacheados, hay otros que están descubiertos.

La situación da una mala imagen a la comisaría y afecta a los negocios que se encuentran establecidos en este punto del municipio, que en su mayoría son de comida rápida. Por ello, algunos comerciantes y habitantes de Providencia piden que se tomen acciones para que haya un tránsito más seguro, pues en el trayecto también se encuentra un plantel escolar, de Providencia.

JUNTA DE CAMINOS TRABAJA EN MEJORAS

Al respecto, Marcos Mercados, presidente de la Junta de Caminos, dio a conocer que actualmente se ejecuta un programa, por decisión del gobernador de Sonora, para mejorar algunos trayectos de la zona rural para mejorar los accesos a distintas comunidades.

"Estamos de alguna manera ejecutando, por decisión del gobernador de Sonora, un programa emergente en beneficio de las comunidades que tienen problemas en los accesos, como Quetchehueca, Campo 16, la comunidad de Quiriego, San Ignacio Río Muerto por la calle 23, entre otras. Son trabajos que en las últimas semanas se iniciaron y que han ido generando un bienestar, la intención de nuestro gobernador es que esto sea un programa permanente", explicó.