Cajemenses confían en la Reforma Energética

Uno de los principales problemas, expusieron, es el salario mínimo, monto "inalcanzable" para poder solventar los pagos de energía eléctrica, cuyo recibo puntual llega cada mes o en algunos casos cada dos meses.

"A como está la situación, los salarios más bajos, esperemos que lo que él está diciendo lo cumpla", expresó Israel Espinoza.

"Está bien que no nos suban la tarifa de la corriente, de por si no suben el diario y pues no nos alcanza para salir adelante, puro subir y subir. Así no se puede", expresó Efrén Espinoza López.

Dulce Abigaíl Vázquez expuso que sobre todo en Sonora en temporada de verano las temperaturas son altas, por lo que es necesario usar más la energía eléctrica, motivo para que bajen aún más la tarifa en la Entidad.

"Ojalá que sí lo aplicara, para no batallar y que no sea tan alto el costo de la luz, más en las temporadas de calor", señaló.