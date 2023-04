Cajeme, segundo lugar en reclamos ante Condusef

La titular de la Unidad de Atención a Usuarios dio a conocer que Cajeme registró 182 casos en ese periodo del 2023, de los cuales el 27.3 por ciento fueron resueltos de manera favorable para el usuario.

En primer lugar en Sonora se encuentra Hermosillo, que registró 841 reclamaciones ante la dependencia federal, de los cuales el 40.2 por ciento fueron resueltos de manera favorable.

Los principales productos reclamados fueron la tarjeta de débito, tarjeta de crédito y seguro de automóviles, en tanto que las causas fueron transferencia electrónica no reconocida, disposición de cajero automático no reconocido por el usuario, consumos no reconocidos, así como consumos en Internet no reconocidos, solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida o no aplicada y gestión de cobranza.

Las reclamaciones se pueden hacer a través del sitio web de la Condusef y de ahí se les da curso y para darle el debido seguimiento se recomienda guardar los recibos de consumo o cualquier comprobante de pago.

DATO: Durante enero a marzo de este año se atendieron 1,338 reclamaciones en todo Sonora y de las reclamaciones concluidas se recuperaron 8.7 millones de pesos.