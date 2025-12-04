Cajeme es sede de Encuentro Estatal de Escuelas Normales para promover la paz y prevenir adicciones

Como parte de las estrategias para fomentar la paz y combatir las adicciones a través de la cultura, el deporte y las artes, seis escuelas normales de Cajeme y Hermosillo se reunieron en un encuentro en el que participan por encima de 450 estudiantes.

Manuel Argüelles Morales, director de la Escuela Normal Superior de Obregón (ENSO), informó que participan estudiantes de diferentes planteles con Cajeme como sede del encuentro y se busca impulsar la cultura del deporte, el arte y la sana convivencia entre las unidades.

"Queremos fomentar la cultura del deporte, las habilidades artísticas y la convivencia sana entre los alumnos de las Unidades Académicas del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (Creson), todo dentro de la política nacional de fomentar la cultura de la paz y contra las adicciones", detalló.

¿QUÉ ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES SE REALIZAN?

Detalló que de las tres escuelas de Hermosillo participan 210 alumnos y las tres de Cajeme suman 249 estudiantes, quienes se inscribieron en las diferentes disciplinas deportivas y culturales.

Entre las actividades deportivas se encuentran voleibol, basquetbol, slow pitch y futbol, mientras que en lo cultural se programaron canto solista y baile regional, entre los que se encuentran categorías varonil y juvenil.

PARTICIPACIÓN Y SEDES DE LAS ESCUELAS NORMALES

Los eventos arrancaron este jueves y continuarán durante el viernes, con lo que se impulsa la convivencia y se contribuye a la ocupación hotelera, consumo en restaurantes y comercio en la localidad.

Participan La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, Escuela Normal de Educación Física, Escuela Normal Superior de Hermosillo, provenientes de la capital del estado, así como la Escuela Normal Superior plantel Obregón, Escuela Normal Estatal de Especialización, Universidad Pedagógica Nacional, subsede Obregón, de Cajeme.