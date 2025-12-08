  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 8 De Diciembre Del 2025
Ciudad Obregón

Cajeme cuenta con operativos para tener saldo blanco en fiestas decembrinas

El alcalde Javier Lamarque reiteró su llamado para que no se use pirotecnia, pues esto se encuentra prohibido en el municipio

Dic. 08, 2025
El municipio de Cajeme cuenta con distintos operativos especiales conformados por Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), y otras corporaciones de emergencia con el objetivo de que haya saldo blanco durante las fiestas decembrinas, informó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano.

"Algunos ya empezaron. Ya están trabajando en esa línea (las distintas dependencias) para que, como siempre, se apoye a la gente que nos visita, o a la que va de tránsito hacia otros lugares del país y pasa por nuestro municipio, tenemos el propósito como siempre de que haya saldo blanco, y que la gente que nos visita se lleve una buena impresión de Cajeme, una sonrisa amable y un acogimiento, somos gente buena y es lo que tenemos que dar a quienes nos visitan", explicó.

Sobre el uso de pirotecnia, la cual está prohibida en Cajeme, reiteró su llamado a la sociedad civil y a posibles vendedores clandestinos. "Si es alguien que está vendiendo se le va a sancionar y si es alguien que usa pirotecnia en la calle se le va a llamar la atención, también ahí va a haber operativos especiales, ya estamos en eso", comentó.

Una sanción por venta o uso de pirotecnia (dependiendo el caso concreto), puede ir de los 5 mil 650 a los 11 mil 300 pesos, dio a conocer recientemente el regidor Fidel Covarrubias.

En las entradas norte y sur de Ciudad Obregón se han colocado árboles navideños para mejorar la experiencia de los visitantes.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

