Cajeme entre basura y escombro

De ser catalogada en años anteriores como la ciudad más limpia del noroeste, hoy Ciudad Obregón se encuentra sumergida entre basura que es arrojada a las calles y a los solares baldíos por los mismos habitantes, sin pensar en las consecuencias ambientales a corto y a largo plazo.

Tampoco, en el daño que causa a la infraestructura urbana, ya que las toneladas de basura que se acumulan en las calles, son arrastradas por el viento o las lluvias, hasta las alcantarillas y causando el afloramiento de aguas negras.

Según datos del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) de Cajeme, el 60 por ciento de los drenajes tapados que provoca que en varias zonas de la ciudad afloren aguas negras, son ocasionados por la basura que se arroja a las calles.

Además de la mala práctica de arrojar basura en las calles, algunos espacios son utilizados como "basureros públicos", desde solares baldíos, hasta casas abandonadas y los mismos drenes del Distrito de Riego, que se han desbordado como consecuencia.

"Aquí no hay más que hacer nada que aplicar la ley, si las sanciones no se aplican, si no se reporta o si se reporta y con ciertas atenciones a los infractores no les hacen nada, todo seguirá igual", respondió el ambientalista Erico Isaías López, ante la pregunta sobre ¿ qué puede hacerse para que las personas dejen de arrojar basura en la vía pública y en solares baldíos?.

El también presidente de la asociación civil Eco Jóvenes en Acción por Sonora ( cuya trayectoria de más de 10 años, así como programas y acciones en el cuidado al medio ambiente, le han valido reconocimientos nacionales e internacionales), comentó que ha denunciado ante las autoridades competentes diversos casos de contaminación que ameritan sanciones y no las aplican.

Existe otra problemática de contaminación, se trata de las toneladas de escombro que empresas y particulares arrojan en solares baldíos o incluso, reservas protegidas del territorio yaqui, como se lo hemos mostrado en artículos anteriores de este medio informativo.

Actualmente, toneladas de escombro están siendo arrojadas a lo largo de la calle 300 y la carretera internacional, ocasionando un fuerte daño ecológico , ya que se acaba con la fauna y flora de la región.

Integrantes de la Fundación Ambiental del Valle del Yaqui, han denunciado y evidenciado por medio de fotos y videos, dicha situación.

Las sanciones...

Juan Carlos Gil Nuñez, Subdirector de Gestión Ambiental y Ecología, informó que en este año, el 26 por ciento de las denuncias son por basura en solares baldíos.

" Comenzando el trabajo en la dependencia, nos acercamos con Catastro y se hizo una vinculación para apoyaros con los domicilios para las notificaciones de esta índole, cabe aclarar que la notificación es antes de la sanción y si no se cumple se le da un aviso para que pague", explicó.

La sanción puede ir de los 20 hasta a los 20 mil UMA ( Unidades de Medidas de Actualización), una UMA equivale a 89.62 pesos.

No todo está perdido...

Pese a la escasa cultura en el cuidado al medio ambiente, existen organizaciones que contrarrestan lo anterior , como la Fundación Ambiental del Valle del Yaqui o Eco Jóvenes en Acción por Sonora.

En el caso de Eco Jóvenes que además de la forestación y reforestación, se dedican a la limpieza de solares baldíos y calles, retirando las toneladas de basura que otras personas arrojan.

Todo lo hacen con recursos propios y ello, les ha valido decenas de reconocimientos; sin embargo, se requiere de la voluntad y apoyo del resto de la sociedad para hacer del municipio un lugar más limpio y ordenado.