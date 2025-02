Buscan que el talento local quede en Cajeme

Quieren que los conocimientos de jóvenes sean aplicados en la localidad y no en otras ciudades

Por: Ana Jusaino

Para que los egresados de universidades de Cajeme no emigren a otras ciudades, sino que decidan aplicar sus proyectos y conocimientos en Cajeme, ofrecieron una conferencia a cargo de la influyente (influencer) Miriam Lucero, informó Jesús Sebastián Rascón Olivaría.

El presidente de la asociación Jóvenes x Cajeme, explicó que el objetivo del ejercicio es que las nuevas generaciones analicen historias de éxito, las cuales les impulsen para luchar por su propósito de vida, al tener como plataforma las redes sociales.

"Muchos jóvenes aquí en la ciudad se tienen que ir y nosotros lo que buscamos es tener voz para que Cajeme vuelva a ser ese Cajeme que fue antes, de oportunidades, que la gente de Navojoa, de Los Mochis, se quieran venir para acá", expresó.

Recordó que la reconocida emprendedora utilizó como estrategia de mercadotecnia las redes en internet para promocionar su hoy exitoso negocio de repostería durante la pandemia, por lo que sirvió de ejemplo para que los asistentes no abandonen sus sueños pese a que parezcan difíciles de cumplir.

"Den a conocer sus ideas que se sepan expresar, sobre todo que se relacionen con gente que se quiere sumar, que no se desanimen. No hay idea mala, pero es muy importante que se den a conocer, que pierdan ese miedo, ser rebelde, ser de alma rebelde", expresó.

PROYECTO

Rascón Olivaría adelantó que durante esta semana buscarán lanzar una campaña de bacheo, la cual será financiada por una empresa privada, por lo que invitarán a más jóvenes a sumarse a la causa.

"Es una propuesta que tengo me hicieron llegar de Hermosillo, de hecho, unos cuantos kilos de asfalto para bacheo, para que demos esa propuesta a conocer. Soy ingeniero y me interesa mucho el tema de las vialidades, hemos presentado proyectos en la ciudad, sobre el mantenimiento vial para que las calles no se desgasten, se tiene que dar un mantenimiento", concluyó.

De acuerdo a Rascón Olivaría, entre los objetivos de la asociación se encuentra llevar campañas de salud, lo que incluye concientización reproductiva en los diversos sectores de Cajeme.