Buscan apoyo para Fátima Lucía con Chocolates de Amor

Esteban Espinoza, padre de Fátima Lucía (de 4 años de edad), busca recolectar el recurso económico necesario para sacar adelante el tratamiento médico mensual de la menor, quien sigue en su lucha por la vida tras sufrir trombosis cerebral en diciembre del año pasado.

Requiere de terapias físicas, lenguaje y cognitivas, lo que deriva en un costo al mes de aproximadamente 13 mil pesos. Es por ello que el padre de Fátima emprendió su proyecto Chocolates de Amor, mediante el cual vende productos comestibles a la sociedad, a la que invita a sumarse a la causa.

El costo por chocolate, explicó, es de 30 pesos, pero cada pieza que se vende es un paso más para mejorar la calidad de vida de la menor, por lo que, para la familia de Fátima, este esfuerzo no es solo una venta, sino la oportunidad de que la pequeña recupere la autonomía y las habilidades que el incidente de salud puso en riesgo.

Dijo confiar en que, con el apoyo de la sociedad civil, el factor económico no sea un impedimento para que ella siga brillando y creciendo con salud.

Cabe señalar que Fátima Lucía ha recibido distintas cirugías durante sus 4 años de vida, debido a que nació con la mitad de su corazón.

Personas que quieran sumarse a esta causa pueden comunicarse al número de teléfono 6441712882.