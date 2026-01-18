  • 24° C
Ciudad Obregón

La menor de 4 años de edad requiere de terapias de manera permanente, por lo que su familia vende chocolates para solventar los gastos

Ene. 18, 2026
Buscan apoyo para Fátima Lucía con Chocolates de Amor

Esteban Espinoza, padre de Fátima Lucía (de 4 años de edad), busca recolectar el recurso económico necesario para sacar adelante el tratamiento médico mensual de la menor, quien sigue en su lucha por la vida tras sufrir trombosis cerebral en diciembre del año pasado.

Requiere de terapias físicas, lenguaje y cognitivas, lo que deriva en un costo al mes de aproximadamente 13 mil pesos. Es por ello que el padre de Fátima emprendió su proyecto Chocolates de Amor, mediante el cual vende productos comestibles a la sociedad, a la que invita a sumarse a la causa.

El costo por chocolate, explicó, es de 30 pesos, pero cada pieza que se vende es un paso más para mejorar la calidad de vida de la menor, por lo que, para la familia de Fátima, este esfuerzo no es solo una venta, sino la oportunidad de que la pequeña recupere la autonomía y las habilidades que el incidente de salud puso en riesgo.

Dijo confiar en que, con el apoyo de la sociedad civil, el factor económico no sea un impedimento para que ella siga brillando y creciendo con salud.

Cabe señalar que Fátima Lucía ha recibido distintas cirugías durante sus 4 años de vida, debido a que nació con la mitad de su corazón.

Personas que quieran sumarse a esta causa pueden comunicarse al número de teléfono 6441712882.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

