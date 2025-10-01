Busca IMSS prevenir con Feria de la Salud

Como una manera de promover la prevención de enfermedades en las distintas especialidades y coincidiendo con el Día Internacional del Adulto Mayor, en la explanada de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Obregón se llevó a cabo la Tercera Feria de la Salud.

En la actividad, que tuvo lugar la mañana de este miércoles, se contó con mesas de atención en psicología, nutrición y geriatría; se realizó la atención de médico geriatra para atención de adultos mayores, estuvo también una mesa de la clínica de heridas y se realizaron actividades de estimulación.

Los interesados pudieron ser atendidos en temas de medicina interna, urología, cirugía general, neurología, salud dental y se puso a disposición de la población en los módulos, todo el esquema básico de vacunación.

Durante la mañana se llevaron a cabo, además, actividades físicas, en las que participaron tres grupos de adultos mayores con activaciones, y algunos realizaron números musicales, informó el personal a cargo de la actividad.

Por lo que toca al tema de la nutrición, se atendió a los asistentes con consulta, asimismo, se entregaron guías y recetarios enfocados a una vida más saludable, y en lo relativo a la actividad física se les enseñó cómo hacer sus rutinas para mantener una buena movilidad.

En la Feria estuvieron participando fundaciones e instituciones académicas de la localidad, entre las que se contó con alumnos de la Universidad LaSalle Noroeste.

Se informó que este año, en el IMSS se está desarrollando la estrategia 2-30-100, puesta en marcha por la presidenta de la República, consistente en un enfoque de atención más oportuna al paciente, y sobre todo orientada hacia la prevención y las Ferias de la Salud se enfocan en ello.

Se dijo que actualmente, en la institución están quedando muchos espacios vacíos y con posibilidad de atender a una gran cantidad de personas, siendo estos en las especialidades de medicina interna, geriatría, urología y medicina general.