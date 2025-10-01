  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 1 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Busca IMSS prevenir con Feria de la Salud

Coincide con el Día del Adulto Mayor; instalan mesas para atención en distintas especialidades

Oct. 01, 2025
Busca IMSS prevenir con Feria de la Salud

Como una manera de promover la prevención de enfermedades en las distintas especialidades y coincidiendo con el Día Internacional del Adulto Mayor, en la explanada de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Obregón se llevó a cabo la Tercera Feria de la Salud.

En la actividad, que tuvo lugar la mañana de este miércoles, se contó con mesas de atención en psicología, nutrición y geriatría; se realizó la atención de médico geriatra para atención de adultos mayores, estuvo también una mesa de la clínica de heridas y se realizaron actividades de estimulación.

Los interesados pudieron ser atendidos en temas de medicina interna, urología, cirugía general, neurología, salud dental y se puso a disposición de la población en los módulos, todo el esquema básico de vacunación.

Durante la mañana se llevaron a cabo, además, actividades físicas, en las que participaron tres grupos de adultos mayores con activaciones, y algunos realizaron números musicales, informó el personal a cargo de la actividad.

Por lo que toca al tema de la nutrición, se atendió a los asistentes con consulta, asimismo, se entregaron guías y recetarios enfocados a una vida más saludable, y en lo relativo a la actividad física se les enseñó cómo hacer sus rutinas para mantener una buena movilidad.

En la Feria estuvieron participando fundaciones e instituciones académicas de la localidad, entre las que se contó con alumnos de la Universidad LaSalle Noroeste.

Se informó que este año, en el IMSS se está desarrollando la estrategia 2-30-100, puesta en marcha por la presidenta de la República, consistente en un enfoque de atención más oportuna al paciente, y sobre todo orientada hacia la prevención y las Ferias de la Salud se enfocan en ello.

Se dijo que actualmente, en la institución están quedando muchos espacios vacíos y con posibilidad de atender a una gran cantidad de personas, siendo estos en las especialidades de medicina interna, geriatría, urología y medicina general.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Invitan a Fiesta de Jesucristo Evangelizador
Ciudad Obregón

Invitan a Fiesta de Jesucristo Evangelizador

Octubre 01, 2025

Se llevará a cabo una misa especial oficiada por el Obispo Felipe Pozos Lorenzini

Realizan mejoras en Cam 40 de Obregón
Ciudad Obregón

Realizan mejoras en Cam 40 de Obregón

Octubre 01, 2025

Se realizan diferentes arreglos en el plantel con lo que se obtenga a partir del programa federal

Más pasajeros viajan desde Ciudad Obregón: AICO reporta crecimiento del 6.63%
Ciudad Obregón

Más pasajeros viajan desde Ciudad Obregón: AICO reporta crecimiento del 6.63%

Octubre 01, 2025

El aumento en el flujo de pasajeros ha sido sostenido mes tras mes en la terminal aérea