Realizan mejoras en Cam 40 de Obregón

El Centro de Atención Múltiple (CAM) 40 Laboral en Obregón aplicará los 250 mil pesos que llegaron del programa La Escuela es Nuestra para realizar mejoras en infraestructura, equipamiento y compra de materiales, informó la directora del plantel, Victoria Chavarín Olivares.

La docente detalló que recibieron los recursos y se conformó el Comité de Padres de Familia, que es el encargado de manejarlos y determinar en qué se aplicarían, los cuales se usaron de forma prioritaria en los baños e infraestructura de la escuela de Obregón.

"Tenemos como prioridad los baños, tenemos el drenaje colapsado y se está trabajando en eso; además, vamos a buscar con el Ayuntamiento porque necesitamos que nos apoyen con la salida del drenaje a la calle. Ahorita no tenemos salida y es algo que se está trabajando como prioridad", dijo.

También se está cambiando el piso del aula que se encuentra enseguida de los baños, el cual se dañó a causa de la humedad de los sanitarios y requiere que se instale nuevo.

"El piso se levantó con la humedad y con el mismo movimiento, por la cuestión del drenaje, entonces ya se está trabajando en eso", informó.

EQUIPAN ESCUELA

Otra parte del dinero de la Escuela es Nuestra, se usó para la compra de equipos de aire acondicionado y un lavacabezas que se utiliza en la especialidad de Belleza que oferta la escuela.

"Compramos ese equipamiento para Belleza que se necesitaba mucho, además de material para Herrería y Panadería", destacó.

Con estas mejoras se busca que la escuela pueda continuar brindando un mejor servicio a los estudiantes de Obregón y sus alrededores, y lo hagan de una manera más completa.