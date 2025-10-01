Más pasajeros viajan desde Ciudad Obregón: AICO reporta crecimiento del 6.63%

El número de pasajeros transportados en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón (AICO) tuvo un incremento del 6.63 por ciento en relación con ese mismo mes del año pasado, informó el administrador de ese puerto aéreo, Humberto Neri Peregrín.

Según los datos recabados, en septiembre de 2025 se trasladaron a 36 mil 935 pasajeros, mientras que ese mismo mes del año pasado fueron 34 mil 640, con una diferencia de 2 mil 295 personas.

REALIZARON MEJORAS

El Aeropuerto de Obregón, junto con las líneas aéreas, ha puesto diferentes promociones, además de mejoras en la infraestructura para fomentar que la gente viaje más.

Entre las mejoras que se han realizado se encuentra el mantenimiento y pintura, nueva entrada al estacionamiento público y nuevo sistema de cobro en el mismo, reparación del techo, rehabilitación de fosas de agua, renovación de asientos en sala de abordaje, señalización, nuevos minisplit y dos aires acondicionados de 30 toneladas, construcción de dos levadores, restaurante y centros comerciales recuperados, renovación de puertas automáticas, entre otras.

También se tiene proyectado ampliar la Sala de Última Espera (SUE) con capacidad para 200 pasajeros, además que iniciará la construcción de una nueva torre de control para noviembre.

Neri Peregrín agregó que la ocupación actual en los vuelos ha sido del 76.15 por ciento, en promedio, hacia los diferentes destinos que salen de esta región.