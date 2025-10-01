  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 1 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Más pasajeros viajan desde Ciudad Obregón: AICO reporta crecimiento del 6.63%

El aumento en el flujo de pasajeros ha sido sostenido mes tras mes en la terminal aérea

Oct. 01, 2025
A lo largo del año se ha tenido un incremento sostenido en el número de pasajeros transportados
A lo largo del año se ha tenido un incremento sostenido en el número de pasajeros transportados

El número de pasajeros transportados en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón (AICO) tuvo un incremento del 6.63 por ciento en relación con ese mismo mes del año pasado, informó el administrador de ese puerto aéreo, Humberto Neri Peregrín.

Según los datos recabados, en septiembre de 2025 se trasladaron a 36 mil 935 pasajeros, mientras que ese mismo mes del año pasado fueron 34 mil 640, con una diferencia de 2 mil 295 personas.

imagen-cuerpo

REALIZARON MEJORAS 

El Aeropuerto de Obregón, junto con las líneas aéreas, ha puesto diferentes promociones, además de mejoras en la infraestructura para fomentar que la gente viaje más.  

Entre las mejoras que se han realizado se encuentra el mantenimiento y pintura, nueva entrada al estacionamiento público y nuevo sistema de cobro en el mismo, reparación del techo, rehabilitación de fosas de agua, renovación de asientos en sala de abordaje, señalización, nuevos minisplit y dos aires acondicionados de 30 toneladas, construcción de dos levadores, restaurante y centros comerciales recuperados, renovación de puertas automáticas, entre otras.

También se tiene proyectado ampliar la Sala de Última Espera (SUE) con capacidad para 200 pasajeros, además que iniciará la construcción de una nueva torre de control para noviembre.  

Neri Peregrín agregó que la ocupación actual en los vuelos ha sido del 76.15 por ciento, en promedio, hacia los diferentes destinos que salen de esta región.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Realizan mejoras en Cam 40 de Obregón
Ciudad Obregón

Realizan mejoras en Cam 40 de Obregón

Octubre 01, 2025

Se realizan diferentes arreglos en el plantel con lo que se obtenga a partir del programa federal

Inicia temporada buena para taxis de Obregón
Ciudad Obregón

Inicia temporada buena para taxis de Obregón

Octubre 01, 2025

El último trimestre representa una buena temporada para los taxistas de la ciudad

Servicios médicos y medicinas se encarecen en Sonora
Ciudad Obregón

Servicios médicos y medicinas se encarecen en Sonora

Octubre 01, 2025

En el último año los medicamentos y aparatos tuvieron un aumento en sus costos