  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 1 De Octubre Del 2025
Ciudad Obregón

Invitan a Fiesta de Jesucristo Evangelizador

Se llevará a cabo una misa especial oficiada por el Obispo Felipe Pozos Lorenzini

Oct. 01, 2025
A la comunidad que forma parte de la Iglesia Católica invitan las Misioneras Hijas de San Pío X, para que participe en la Fiesta de Jesucristo Evangelizador, durante la cual se realizará Hora Santa y una misa especial oficiada por el Obispo Felipe Pozos Lorenzini; esto en el marco del mes de las misiones y por el carisma particular de esta congregación femenil en la Diócesis de Ciudad Obregón.

Esta celebración tendrá lugar en la calle Tamaulipas 815 en la colonia Centro, informó la hermana Judith, quien también dio a conocer que habrá Hora Santa a las 18:00 horas y posteriormente se realizará la celebración de la misa a las 19:00.

Lo anterior, debido a que esta congregación se dedica principalmente a la evangelización y catequesis.

“Es una celebración de nuestra congregación Misioneras Hijas de San Pio X, nosotras ya tenemos más o menos como 15 años celebrando esta misa. Es de Jesucristo Evangelizador, puesto que no hay una misa con esta conmemoración por así decirlo, como lo hay de Jesucristo de la Misericordia o del Sagrado Corazón. Nuestro Carisma es Configurarnos con Jesucristo Evangelizador Obediente al Padre, cada congregación religiosa tiene su carisma y ese es el nuestro. Entonces, cuando se nos autorizó en la Diócesis tener esta misa empezamos a celebrarla el primer domingo de octubre con el motivo del mes de las misiones”, explicó.

El 19 de septiembre de este año, la congregación cumplió 61 años de su fundación. Este aniversario, comunicaron las misioneras, será un impulso renovado para seguir viviendo con alegría sus votos y carisma, siendo mujeres de esperanza, servidoras del Reino y testigos del amor de Cristo en cada misión encomendada. En la Diócesis de Ciudad Obregón son cerca de 16 las congregaciones femeniles que existen.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

