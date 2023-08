Brindarán curso en Cócorit para sobrellevar la muerte de un ser querido

Luego de las pérdidas humanas derivado de la violencia, desapariciones forzadas y fallecimientos por Covid 19, en la Iglesia de Santa María de Guadalupe, en Cócorit, Sonora, comenzará un curso de tanatología, informó José Raúl Cardona Nicols.



El coordinador de la Pastoral del Duelo de la Diócesis de Ciudad Obregón comentó que las sesiones serán de 19:00 a 20:00 horas, y se impartirán los días miércoles 23, miércoles 30 de agosto y viernes 8 de septiembre.

"Estos cursos van orientados para todo el público: católicos y no católicos; pueden ser cristianos, budistas, etcétera. Esto es muy importante, porque es una respuesta al dolor y al sufrimiento humano de las familias, y atendemos a esa necesidad porque hay demasiado dolor", expresó.

Para una mejor atención, comentó que en promedio recibirá a 30 personas que estén pasando por un duelo o se estén preparando para la muerte de un ser querido.

"En nuestra sociedad estamos absortos por la rutina, el desgaste diario de nuestras mentales, físicas, qué lo último que pensamos y no queremos pensarlo es en la muerte y es algo que va intrínseco con la vida, no puedes dejar de lado el pensamiento consiente de que un día ya no estarás aquí o mi alguien muy querido no estará aquí", señaló Cardona Nicols.