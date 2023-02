Bloquean redes sociales a feministas

La representante de la agrupación señaló que varias integrantes del colectivo son administradoras de la cuenta de Facebook; sin embargo, todas tienen acceso y nunca habían tenido problemas para ingresar al sitio.

Burgos Ochoa destacó que hicieron el reporte ante Facebook y desconocen hasta cuándo volverán a hacer uso de la red social, misma que utilizaban para transmitir ruedas de prensa referentes a temas encaminados a los derechos de las mujeres.

"Se nos hizo raro, nunca nos había pasado y estamos en espera de que nos resuelvan y para que esto no vuelva a suceder nos remite a poner candados, pero no lo podemos hacer hasta que no nos liberen de la duda que Facebook tiene", comentó.

Mencionó además que implementarán candados en sus redes sociales, pues también cuentan con Twitter, donde también se encargan de difundir las acciones feministas.