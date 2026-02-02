  • 24° C
Beca Rita Cetina llegará a primarias; iniciarán las asambleas informativas

Los padres de familia de los alumnos podrán consultar las fechas en los grupos de comunicación de las escuelas

Feb. 02, 2026
Los padres de familia deberán estar atentos de los canales oficiales de contacto de las escuelas o de la Secretaría del Bienestar
Este mes arrancan las asambleas informativas en las primarias para la Beca Rita Cetina, en las que se indicará a los padres de familia y tutores sobre el proceso de inscripción de los menores, entrega de la tarjeta y monto que se entregará como parte del apoyo.

Personal de la Secretaría del Bienestar informó que las escuelas serán las encargadas de dar a conocer la fecha y hora en la que se llevarán a cabo estas asambleas informativas en Cajeme, con el fin de que los estudiantes puedan ser registrados a tiempo para ser beneficiarios de la beca.

Los estudiantes de primaria recibirán un apoyo único de 2 mil 500 pesos para que puedan apoyarse en la compra de útiles escolares y otros gastos que se tienen al inicio del ciclo.

¿DE CUÁNTO ES EL APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTES?

En las asambleas informativas se responden todas las dudas que los padres de familia puedan tener sobre las fechas, proceso de inscripción, entre otros.

De acuerdo a información estadística de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Cajeme se tienen por encima de 30 mil 200 estudiantes matriculados a primarias públicas, quienes se verían beneficiados con esta beca.

En el caso de las secundarias, la beca sigue siendo de mil 900 pesos bimestrales por estudiante y, de 700 pesos por cada estudiante adicional que se tenga en una misma familia.

Esto se sumaría a los beneficios que reciben los estudiantes de nivel básico de Sonora, como son los uniformes gratuitos, que incluyen las prendas y calzado antes de ingresar a las escuelas, la beca Sonora de Oportunidades, entre otros.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


