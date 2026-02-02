Beca Rita Cetina llegará a primarias; iniciarán las asambleas informativas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Este mes arrancan las asambleas informativas en las primarias para la Beca Rita Cetina, en las que se indicará a los padres de familia y tutores sobre el proceso de inscripción de los menores, entrega de la tarjeta y monto que se entregará como parte del apoyo.

Personal de la Secretaría del Bienestar informó que las escuelas serán las encargadas de dar a conocer la fecha y hora en la que se llevarán a cabo estas asambleas informativas en Cajeme, con el fin de que los estudiantes puedan ser registrados a tiempo para ser beneficiarios de la beca.

Los estudiantes de primaria recibirán un apoyo único de 2 mil 500 pesos para que puedan apoyarse en la compra de útiles escolares y otros gastos que se tienen al inicio del ciclo.

¿DE CUÁNTO ES EL APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTES?

En las asambleas informativas se responden todas las dudas que los padres de familia puedan tener sobre las fechas, proceso de inscripción, entre otros.

De acuerdo a información estadística de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Cajeme se tienen por encima de 30 mil 200 estudiantes matriculados a primarias públicas, quienes se verían beneficiados con esta beca.

En el caso de las secundarias, la beca sigue siendo de mil 900 pesos bimestrales por estudiante y, de 700 pesos por cada estudiante adicional que se tenga en una misma familia.

Esto se sumaría a los beneficios que reciben los estudiantes de nivel básico de Sonora, como son los uniformes gratuitos, que incluyen las prendas y calzado antes de ingresar a las escuelas, la beca Sonora de Oportunidades, entre otros.