Bebederos de colibries pueden ser letales; veterinario explica los motivos

Aunque se ha popularizado el uso de bebederos para colibríes en los hogares, el veterinario Rogelio Sandoval Torres destacó que esa practica puede enfermar e incluso causar la muerte del animalito.

El especialista en cuidado animal, explicó que esa especie de aves pueden tomar como fuente de alimento los productos carentes de nutrientes depositados en los mencionados objetos, lo que afecta al organismo del ser vivo.

"Generalmente el colibrí se alimenta de néctar, un poco de polen y uno que otro insecto microscópico que le quepa en la "boquita", no se los come directamente sino que al momento de estarse alimentando entran estos animales de forma indirecta, Y este tipo de líquidos no contienen esos nutrientes, simplemente son endulzaste con colorantes, entonces a largo plazo pueden causar la muerte por falta de nutrientes", explicó.

Las personas que buscan alimentar a los también llamados "chupa rosas" a través de contenedores, abundó, no lavan diariamente los contenedores, lo cual puede generar hongos y bacterias.

FORMA DE USO DE BEBEDEROS

Sandoval Torres mencionó que los bebederos deben ser de vidrio y colocarlos a la sombra para que no creen bacterias que puedan intoxicar a lo colibríes.

Expuso que actualmente, en el mercado existen néctares orgánicos o que la ciudadanía puede fabricar sus propios productos sin conservadores. Sin embargo, resaltó que ese tipo de bebederos deben lavarse diariamente.

"Ahora va a depender de mucho, imaginemos que estemos en un lugar desértico o como es aquí semidesértico y no hay flores estando en lugares residenciales, si les va a caer bien darles ese tipo de líquido, pero si los ponemos diarios y no más lo estamos alimentando con eso, los animalitos van a terminar muriendo, es preferible no utilizarlos", concluyó.

En lugar del uso de ese tipo de contenedores, el profesional recomendó que la ciudadanía siembre flores que se adapten más a las condiciones climáticas de la región