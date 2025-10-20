Bajan delitos de alto impacto en el comercio local

Los asaltos, que es el delito de más alto impacto que habían venido enfrentando los comercios del centro de Ciudad Obregón, se han reducido de manera considerable, gracias en gran medida a la buena coordinación existente con las autoridades de Seguridad Pública, indicó Gustavo Cárdenas García.

El presidente de la Canaco Ciudad obregón comentó que el año pasado, cuando se dio una oleada muy fuerte de robos con violencia a tiendas de conveniencia, negocios de telefonía celular y gasolineras, se puso en marcha una estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que rindió frutos y continua hasta la fecha.

Gracias a ello fue posible que elementos de la corporación llevaran a cabo un seguimiento, que derivó en la detención de los delincuentes, que ya están enfrentando a la justicia, comentó.

Aunque integrantes de la Canaco no se han reunido de manera presencial con el titular de la SSPM, tienen un chat en el que están los distintos mandos de la corporación, y cuando hay algún problema lo comunican directamente en este, y se da la atención inmediata, dijo.

Expuso que esta semana se reunirán con los mandos de la dependencia policial, para ver las fechas importantes que están por venir, como el Día de Muertos, El Buen Fin, las entregas de aguinaldos y la época navideña, cuando se mueven importantes cantidades de recursos.

NOCHE BOHEMIA CON CAUSA

Recordó que este viernes, a partir de las 20:00 horas tendrá lugar la Noche Bohemia con paella y vino, que se va a llevar a cabo en el centro de eventos Arcángeles, evento con causa pues se donará el 50 por ciento de las utilidades a una institución de servicio, por lo que llamó a los interesados en apoyar a que acudan a las instalaciones de Canaco, por la calle Miguel Alemán casi esquina con No Reelección, donde los boletos están a la venta.

Aunque no se ha decidido cuál será la institución beneficiada, estimó que podría ser el Asilo de Ancianos san Vicente, porque se ha revelado que está pasando por una situación muy difícil.