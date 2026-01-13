  • 24° C
Ciudad Obregón

Baja demanda del transporte suburbano en el valle del Yaqui

El pasaje se va para abajo en enero debido a que las familias de las comunidades tradicionalmente inician el año muy gastadas

Ene. 13, 2026
Las comunidades que más usan el servicio suburbano son Pueblo Yaqui, Esperanza, Cocorit y Tobarito, viajando hacia Ciudad Obregón
Las comunidades que más usan el servicio suburbano son Pueblo Yaqui, Esperanza, Cocorit y Tobarito, viajando hacia Ciudad Obregón

El sistema del transporte suburbano registró una caída del pasaje de entre un 15 al 20 por ciento en sus rutas de los valles del Yaqui y Mayo en lo que va de este mes, informó el presidente del Frente Único del Transporte Foráneo y Suburbano del Sur de Sonora, Ramón Lorenzo Tapia Castillo.

Pese al regreso a clases de los alumnos en diferentes escuelas de la región, el servicio fue a la baja, derivado de factores como la ampliación en la presencia de escuelas en las comunidades rurales de la región, los gastos familiares, entre otros.

"En lugar de subir con los estudiantes tuvimos un bajón, estamos hablando de entre un 15 a un 20 por ciento que bajó", abundó.

Este es un fenómeno que ha sucedido en los últimos años, especialmente porque hay estudiantes de universidades que antes usaban el transporte suburbano como la UTS o el ITVY 21, pero lo dejaron de hacer porque ya tienen sus propios camiones y medios de transporte.

imagen-cuerpo

PERSPECTIVAS DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO HACIA MARZO

"Ya tienen el transporte en las escuelas y eso nos hace que baje el pasaje", detalló Tapia Castillo.

Se espera que la demanda se regularice hacia finales de febrero y principios de marzo, que es cuando la gente usa más el servicio porque la economía empieza a recuperarse.

