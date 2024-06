Bachean con azulejo; vecinos se ven afectados

El ´bacheo´ con escombro y otros materiales continúa en algunas zonas del municipio de Cajeme, como lo es el caso de la colonia Miravalle, donde se colocó pedacería de azulejo en la calle Álamos, entre Coracepe y Valle de Oroz, situación que ha afectado a algunos automovilistas.

"No deben de poner este tipo de material porque corta las llantas, ya le pasó a un señor que anduvo por aquí. No sabemos quién fue el que colocó este material, pero ya le están echando tierra para tapar los pedazos, para que no haya accidentes", comentó Andrés Vega, uno de los residentes.

Agregó que esta es una medida desesperada que surgió por la falta de pavimento en esta vialidad, pues es una de las que se encuentra en peores condiciones. En este sentido, dijo considerar necesario que las autoridades atiendan esta situación, pues recientemente se aplicó pavimentación en calles aledañas, pero no en la Álamos.

"Hace poco vinieron algunos trabajadores del Ayuntamiento a pavimentar la calle Huitchaca y Coracepe, pero solo fue un tramo el que se rehabilitó. Ojalá que volvieran para extender los trabajos, porque sí se necesita", dijo.

SE INUNDA CON LAS LLUVIAS

El vecino advirtió que se acerca la época de lluvias, y en esta parte de la colonia algunas calles se inundan, lo que causa complicaciones a los residentes.

"El agua se estanca y cubre las banquetas de las casas y ya vienen las lluvias en estos meses", comentó.

Otra de las calles que requiere pavimentación en esta colonia es la Valle Bravo y Paseo Miravalle, donde surgió un socavón desde hace meses, el cual no ha sido reparado por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc).