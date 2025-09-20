  • 24° C
Ciudad Obregón

Aumentan muertes por rickettsiosis

Semana epidemiológica 37 registra cuatro nuevos fallecimientos

Sep. 20, 2025
Las muertes por rickettsiosis han ido en aumento en el Estado de Sonora, al acumularse 32 fallecimientos en lo que va del 2025, según información difundida por la Secretaría de Salud Pública de la Entidad.

En la semana epidemiológica número 37, de 50 casos sospechosos se confirmaron 11; de estos, cuatro derivaron en decesos, que se suman a los 28 reportados hasta la semana previa.

Desde el inicio del año se han confirmado 77 casos, con 32 fallecimientos, lo que mantiene una letalidad del 42 por ciento, según el informe de la dependencia estatal.

A la misma semana epidemiológica de 2024, se habían estudiado 580 casos, de los cuales 121 fueron confirmados y 41 derivaron en defunciones.

El informe señala que, en 2025, se registra un incremento del 19 por ciento en la notificación, lo que representa una reducción del 36 por ciento en casos, una disminución del 22 por ciento en defunciones y un aumento del 8 por ciento en la letalidad.

La dependencia menciona que, de los casos confirmados en la semana, cinco pertenecen al Municipio de Hermosillo; dos a Navojoa y Cajeme, Etchojoa, Guaymas y Pitiquito registraron un caso cada uno.

Las cuatro nuevas defunciones por rickettsiosis ocurrieron en los municipios de Cajeme, Etchojoa, Guaymas y Pitiquito.

Francisco Angulo
