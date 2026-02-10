Aumenta venta de equipos ahorradores en sur de Sonora

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Durante el mes de enero de 2026, la coordinación de Zona Obregón del programa Ahorro Sistemático Integral (ASI) registró un incremento del 36.7 por ciento en la comercialización de equipos y sistemas ahorradores de energía, en el comparativo con el mismo periodo del año anterior, reveló Edgardo Mauricio Galaviz Martínez.

El coordinador en la zona expresó que, en el primer mes de 2026, las empresas registradas en el programa vendieron 108 equipos y sistemas en general mientras que, en el mismo periodo de 2025, colocaron únicamente 79 de estos en la región, que abarca las oficinas de Ciudad Obregón y Navojoa, desde donde se realiza la promoción hacia municipios circunvecinos.

Asimismo, dijo que tan sólo en la oficina de Ciudad Obregón, en el mes que recién concluyó hubo 86 ventas en total; de estos, fue sólo un equipo de aire acondicionado, 35 refrigeradores, 46 lavadoras y cuatro sistemas de aislamiento térmico.

En la misma oficina, en enero de 2025 se colocaron tres equipos de aire acondicionado, 17 refrigeradores, 31 lavadoras y seis sistemas de aislamiento térmico, dando un total de 57 acciones, mencionó el funcionario del programa.

La oficina de Navojoa, por su parte, reportó que en enero de 2026 se comercializaron dos equipos de aire acondicionado, 16 refrigeradores y 27 lavadoras, dando un total de 45 acciones.

También en Navojoa, en enero de 2025 se vendieron cuatro aires acondicionados, ocho refrigeradores y 10 lavadoras, para dar un total de 22 equipos, agregó el coordinador de zona.

Finalmente, indicó que ya finalizó el programa especial de invierno, que permitía adquirir equipos de aire acondicionado durante los meses de noviembre a enero para comenzar a pagarlos hasta marzo, con lo cual se pretende apoyar a las empresas distribuidoras, que durante este periodo ven reducidas sus ventas.