Ciudad Obregón

Aumenta el tráfico aéreo en octubre en Ciudad Obregón

Además, continúan los trabajos de remodelación en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón

Nov. 05, 2025
Aumenta el tráfico aéreo en octubre en Ciudad Obregón

Octubre cerró con un total de 41 mil 111 pasajeros que viajaron por el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón (AICO), lo que representó el mayor repunte de ese mes en los últimos tres años.

Humberto Neri Peregrín, administrador de la terminal aeroportuaria, informó que el año pasado se tuvieron 40 mil 617 viajeros que pasaron por el puerto aéreo, mientras que en el 2023 fueron 38 mil 699.

La cifra de este año representó un incremento del 1.22 por ciento en relación con el año anterior, lo cual es parte de un aumento sostenido que se ha registrado a lo largo de este año.

En relación con el mes inmediato anterior, el flujo de viajeros tuvo un incremento de 11.31 por ciento, luego que en septiembre se registraran 36 mil 935, con una diferencia de 4 mil 176.

imagen-cuerpo

Neri Peregrín agregó que los dos últimos meses del año se espera un incremento en el número de viajeros, luego que se registra una temporada alta por motivo de las vacaciones.

"Se espera un incremento en el último bimestre del año", detalló el administrador del aeropuerto.

El AICO mantiene diferentes trabajos de remodelación, mejoras y ampliaciones, con lo que se busca seguir aumentando el flujo de pasajeros que utilizan las diferentes rutas aéreas que conectan a la región con otras partes del país.

Desde el año pasado se tiene un incremento sostenido en el número de viajeros que pasan por el aeropuerto de la ciudad

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


