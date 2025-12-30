  • 24° C
Atendió CIDA Obregón a 200 personas en 2025

Los internos tienen un proceso de recuperación que va de los seis meses a un año, para poder reintegrarse a la sociedad: Araiza

Dic. 30, 2025
Atendió CIDA Obregón a 200 personas en 2025

Durante el año 2025, el centro de Integración para Drogadictos y Alcohólicos (CIDA) Obregón A.C. pudo atender a un promedio de 200 personas en proceso de rehabilitación, de los cuales un importante número pudieron reincorporarse a la sociedad, indicó su director, Daniel Joel Araiza Astorga.

Estas personas, gran parte de las cuales son llevadas por sus familiares a iniciar su proceso de recuperación para dejar la adicción a distinto tipo de sustancias, provienen de municipios como Cajeme y Bácum; algunos son de comunidades rurales como Pueblo Yaqui y Vícam, comentó.

El programa con el que se cuenta en el Centro tiene una duración media de seis meses, con lo que por lo general se ve una mejoría real en sus hábitos y la intención de dejar el consumo, pero lo ideal es que se queden un año, mencionó.

Aunque no es conveniente que el proceso dure menos de medio año, si la familia va antes por él y solicita su salida no se les puede obligar "pues esto no es una cárcel", expuso el entrevistado.

Y en cambio, cuando la familia decide que el adicto se quede por más tiempo lo puede hacer, ya que ese individuo rehabilitado incluso puede apoyar en actividades para lograr la sobriedad de otros internos, afirmó.

Luego de un año, dijo, al adicto le cambia su mentalidad y actitud, logrando una recuperación más completa, con lo que puede reintegrarse plenamente a la familia y a la sociedad misma para ser un individuo productivo, agregó.

Dijo que los internos llevan, como parte de su programa, la terapia espiritual, y se les inculca el gusto por los deportes, para lo cual se tienen canchas de futbol rápido, basquetbol y volibol.

CONVENIO CON ICATSON

Para 2026 se buscará dar mayor acción a un convenio signado el Icatson, de manera que los internos puedan tener acceso en el mismo Centro cursos de herrería, refrigeración, electricidad, mecánica y carpintería, informó.

Para finalizar expresó que el Centro tiene capacidad para hasta 120 hombres, aunque actualmente cuentan sólo con 35 pero se puede incrementar el número, y el año próximo se pretende poder poner en marcha el centro femenil.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

