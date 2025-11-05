  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 5 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Así avanza la preparación para la ExpoFest Cajeme

El área destinada para los stands comerciales presenta avances, mientras continúan los trabajos en el escenario principal

Nov. 05, 2025
Ayer se anunció una modificación en el calendario del evento que estaba programado para iniciar este viernes.
Ayer se anunció una modificación en el calendario del evento que estaba programado para iniciar este viernes.

Los preparativos para la ExpoFest Cajeme 2025 siguen en marcha, aunque de manera algo lenta, especialmente después del anuncio de que el inicio del evento se ha retrasado una semana. En una reciente visita al lugar, se pudo observar que, en la entrada principal por la calle Guerrero, se han colocado algunas lonas promocionales del evento. Además, en el lugar donde antes se encontraba la casa que se rifaba, ahora hay anuncios que anuncian lo que probablemente sea la "Exposhop", un espacio destinado a la venta de souvenirs.

Bajo los domos de la explanada del Estadio Tomás Oroz Gaytán (TOG), ya se han delimitado los espacios para los stands, aunque ninguno de ellos tiene publicidad visible de marcas o empresas que los ocuparán.

Cerca del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED), se está construyendo lo que parece ser una pista de go karts, mientras que en el espacio frente al lateral derecho del TOG ya no hay montones de tierra, sino una explanada que probablemente se utilizará nuevamente para la venta de alimentos por parte de asociaciones civiles y, como es tradición, para el bingo.

¿DÓNDE SE PRESENTARÁN LOS ARTISTAS?

A diferencia de ediciones anteriores de la Expo Obregón, cuando el "Teatro del Pueblo" se ubicaba dentro del campo del estadio de bEisbol, parece que este año el área de juegos mecánicos será más pequeña para dar espacio a las presentaciones de los grupos estelares.

En el sitio se puede observar que la estructura del escenario principal está en proceso de montaje, y se trabaja en la instalación del techo de la plataforma. Aunque los organizadores aún no lo han confirmado, todo indica que la entrada por la calle Michoacán no se habilitará, ya que esa zona da directamente hacia la parte posterior del escenario.

En cuanto a los juegos mecánicos, ya se han instalado varios, incluyendo una rueda de la fortuna y lo que parece ser un teleférico, entre otras atracciones.

imagen-cuerpo

"SEPARAN" ÁREA DE LA EXPO DEL BTED

Durante un recorrido por el lugar, se pudo notar que el área destinada a la ExpoFest 2025 está ubicada a solo unos metros de los dormitorios y aulas del Bachillerato Deportivo. De hecho, la explanada de la Expo y la preparatoria están separadas por una malla ciclónica, sobre la cual se ha colocado un plástico negro, probablemente para evitar la visibilidad mutua entre ambas áreas.

Sin embargo, queda la preocupación sobre cómo el ruido del evento podría afectar las horas de descanso de los más de 80 estudiantes que residen en el plantel, debido a que muchos de ellos son foráneos.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Seminario de Ciudad Obregón llama a jóvenes interesados en descubrir su vocación
Ciudad Obregón

Seminario de Ciudad Obregón llama a jóvenes interesados en descubrir su vocación

Noviembre 05, 2025

Varones de 16 años en adelante podrán participar en un Encuentro Vocacional

Invita Diócesis de Ciudad Obregón a charla sobre los riesgos del ocultismo
Ciudad Obregón

Invita Diócesis de Ciudad Obregón a charla sobre los riesgos del ocultismo

Noviembre 05, 2025

Será impartida por el Perito en tema de demonología, José Alejandro Pedro Sánchez Priego

Itson impulsa la seguridad y la prevención de extorsión telefónica y adicciones
Ciudad Obregón

Itson impulsa la seguridad y la prevención de extorsión telefónica y adicciones

Noviembre 05, 2025

La universidad realizará foros en el marco de la Semana de la Prevención y de la Seguridad