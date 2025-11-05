Así avanza la preparación para la ExpoFest Cajeme

Los preparativos para la ExpoFest Cajeme 2025 siguen en marcha, aunque de manera algo lenta, especialmente después del anuncio de que el inicio del evento se ha retrasado una semana. En una reciente visita al lugar, se pudo observar que, en la entrada principal por la calle Guerrero, se han colocado algunas lonas promocionales del evento. Además, en el lugar donde antes se encontraba la casa que se rifaba, ahora hay anuncios que anuncian lo que probablemente sea la "Exposhop", un espacio destinado a la venta de souvenirs.

Bajo los domos de la explanada del Estadio Tomás Oroz Gaytán (TOG), ya se han delimitado los espacios para los stands, aunque ninguno de ellos tiene publicidad visible de marcas o empresas que los ocuparán.

Cerca del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED), se está construyendo lo que parece ser una pista de go karts, mientras que en el espacio frente al lateral derecho del TOG ya no hay montones de tierra, sino una explanada que probablemente se utilizará nuevamente para la venta de alimentos por parte de asociaciones civiles y, como es tradición, para el bingo.

¿DÓNDE SE PRESENTARÁN LOS ARTISTAS?

A diferencia de ediciones anteriores de la Expo Obregón, cuando el "Teatro del Pueblo" se ubicaba dentro del campo del estadio de bEisbol, parece que este año el área de juegos mecánicos será más pequeña para dar espacio a las presentaciones de los grupos estelares.

En el sitio se puede observar que la estructura del escenario principal está en proceso de montaje, y se trabaja en la instalación del techo de la plataforma. Aunque los organizadores aún no lo han confirmado, todo indica que la entrada por la calle Michoacán no se habilitará, ya que esa zona da directamente hacia la parte posterior del escenario.

En cuanto a los juegos mecánicos, ya se han instalado varios, incluyendo una rueda de la fortuna y lo que parece ser un teleférico, entre otras atracciones.

"SEPARAN" ÁREA DE LA EXPO DEL BTED

Durante un recorrido por el lugar, se pudo notar que el área destinada a la ExpoFest 2025 está ubicada a solo unos metros de los dormitorios y aulas del Bachillerato Deportivo. De hecho, la explanada de la Expo y la preparatoria están separadas por una malla ciclónica, sobre la cual se ha colocado un plástico negro, probablemente para evitar la visibilidad mutua entre ambas áreas.

Sin embargo, queda la preocupación sobre cómo el ruido del evento podría afectar las horas de descanso de los más de 80 estudiantes que residen en el plantel, debido a que muchos de ellos son foráneos.